Рецензия: Вячеслав Мясников – «Счастье» ***

2016, SoundCloud

Второй альбом самого музыкального из «Уральских пельменей» вышел меньше чем через год после первого. Тот релиз под названием «Еду к деду» удивил весьма скромно представленной юмористической составляющей. Прослушивание показало, что самые абсурдные, дурацкие и смешные номера Вячеслав Мясников относит в телешоу, а сольную музыкальную карьеру планирует строить на бесхитростной лирике. Ваш рецензент тогда наказал Вячеславу определиться: да кто будет слушать его грустные песенки, когда под весёлые ржут вместительные залы? В качестве хобби это ещё куда ни шло, а вот с востребованностью в народе у исполнителя могут возникнуть проблемы.

Вторая пластинка с самого начала даёт понять, что Мясников определился – и не откажется от добрых обаятельных песенок в угоду какой-то там массовой популярности. Расчёт тут, видимо, на то, что когда Вячеслав берёт гитару и тихим голосом поёт, зритель как-то заранее начинает улыбаться – а такому расслабленному клиенту можно и грустных песен скормить, и незатейливых. Композиции к тому же все о главном – о счастье, о любви, о дружбе, – к тому же они все очень простые, основанные на дворовых аккордах и аранжировках с уклоном в ретро-эстраду: словом, артист решил сделать эту рискованную ставку. Таким образом, альбом «Счастье» призывает под свои знамёна тех, кто способен бесконечно умиляться под простые улыбчивые строчки «счастье – оно не в Париже, счастье намного ближе», а то и под приторные «улыбашки, улыбашки, улыбашки, положите их скорей в свои кармашки» (если вам сейчас стало дурно, значит, этот диск не для вас). Ученическую шероховатость текста песни «Мамы» искупает вечность темы, близкой каждому, к тому же здесь ласковый тембр Вячеслава звучит более чем адекватно. В композиции «Домовёнок» Слава доказывает, что его манера пригодна и для исполнения детских песен – это открывает перед артистом ещё одну обширную нишу, если вдруг лирика пойдёт хуже, чем хотелось бы. Композиция «Старые фотографии» вновь эксплуатирует ностальгические эмоции и воспевает семейные ценности.

К этому моменту целевая аудитория альбома уже окончательно настраивается на наивность и позитив – и тут сквозь мягкую оболочку внезапно прорывается Мясников-юморист. Поводом для резкой трансформации стала тема ЕГЭ. В композиции «ЕГЭ» Слава оказывается даже более резок, чем в музыкальных номерах «Уральских пельменей» – вначале подпускает абсурда («сегодня у нас праздник большой, обыск, проверка, дальше конвой, тишина вокруг, камеры в углах, на ЕГЭ узнал, что такое страх»), а затем срывается на народный солёный юмор и пародийную рифмовку: «Нас просто тупо кинули, когда ЕГЭ подкинули, когда ЕГЭ придумали, наверно, жопой думали!» Слушатель готов отказаться от настроя на наивность и позитив – но Вячеслав вновь резко меняет вектора, предлагая сначала R’n'B-номер «Один звонок», который вполне может оказаться в саундтреке сериала про продвинутую молодёжь, а потом рифмуя «мачо» и «иначо» в треке «Мачо», достойном репертуара Артура Пирожкова. Композиция «Инстаграм» затрагивает актуальную тему соцсетей, но вновь в «пельменно»-юмористическом ключе. «Просто забить» на всё – недурной рецепт для финальной (не считая бонус-треков) песни, но в её пофигистичном исполнителе очень сложно узнать того милягу из первой части альбома. Как бы то ни было, пластинка «Счастье» демонстрирует серьёзный прогресс Вячеслава Мясникова в деле формирования нескучной и разнообразной сольной концертной программы.

Алексей МАЖАЕВ.