{ 13 декабря 2016 }

Weeknd присоединится к Foo Fighters и Radiohead на фестивале Open’er

Рубрики: [Музыка]  

Weeknd станет хедлайнером польского музыкального фестиваля Open’er в 2017 году. Среди ранее объявленных хедлайнеров — группы Foo Fighters и Radiohead.

Опен-эйр пройдет с 28 июня по 1 июля 2017 года в Гдыне. Билеты уже поступили в продажу.

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