«Однажды ночью»: Преступление и наказание

Главное достоинство нового мини-сериала от HBO заключается в его главном недостатке. Стоит лишь в самых первых сериях заметить в отражении «Однажды ночью» лёгкий силуэт О. Джей Симпсона, то дальнейшие события начинают рассматриваться сугубо в сравнительном характере. Под «силуэтом О. Джея Симпсона» подразумевается тот судебный процесс 22-летней давности, потрясший всю Америку и основы юридического права. В мини-сериале повествуется о юноше пакистанского происхождения, всю жизнь который прожил в Куинсе, по имени Назир Кхан, которого обвиняют в убийстве незнакомки, с которой он только встретился.

Завязка заключается в следующем: «Наз», сыгранный актёром Ризом Ахмедом, обычный парень, без приводов в полицию и каких-либо правонарушений. Однажды его пригласили на вечеринку, где множество красивых девушек и элитная прослойка его школы. Друг, обещавший на своей машине подвезти его туда, не смог, поэтому Назир решает одолжить такси своего отца, в надежде вернуть машину к утру, чтобы он ничего не заподозрил. По пути к месту назначения к нему в такси подсаживается девушка. Не в силах отказать столь юной, красивой и, безусловно, нуждающейся сейчас в помощи девушке, Наз отвозит её к пляжу, как она и просила. Они весело болтают, девушка предлагает ему наркотики, затем приглашает его к себе домой, там они выпивают и принимают ещё наркотические смеси, неаккуратно играют с ножом, и в итоге бурное и неконтролируемое течение этого вечера уносит Наза прямиком в кровать к девушке, где они занимаются бурным сексом. Наутро Назир просыпается на кухне, пытается прийти в себя, поднимается на второй этаж, чтобы сказать девушке, что ему пора, но вместо одобрительного бурчания сквозь сон встречает обезображенный труп с бесчисленными ножевыми ранениями. Парень в панике выбегает из дома, забыв куртку с ключами от такси. Он вынужден возвратиться, но так как дверь захлопнулась, он выбивает стекло, чем привлекает к себе внимание соседа напротив. Забрав наконец ключи, Наз в бессознательной спешке убегает с места преступления, а обеспокоенный сосед тем временем набирает 911.

Убегая с места преступления, герой умудрился оставить максимальное количество улик, наводящих на него. Кровь, сперма, отпечатки, разбитое стекло, запись с видеокамер – полный набор. Так же, как и в случае с О. Джеем – на бумаге герой виновен по всем статьям. Но что было на самом деле? В этом разобраться решает местный адвокат Джон Стоун (Джон Туртурро). Забавно, что Туртурро ещё в 90-х снялся в фильме братьев Коэн, по сюжету которого, его герой однажды просыпается у себя дома с трупом девушки в своей кровати. Здесь же роль Джона совсем другая, он играет уже фактически престарелого адвоката, испытывающего проблемы с финансами и экземой на ногах. И Ахмед, и Туртурро образуют странный тандем, совсем не похожих друг на друга людей, вынужденных быть по одну сторону баррикад. Их герои – не те, которым хочется симпатизировать (в отличие от того же суперзвезды и души компании Симпсона). Мы наблюдаем, как с виду невинный и зашуганный Наз шаг за шагом превращается в типичного резидента тюрьмы. В тюремной акклиматизации ему помогает местный «пахан» Фредди Найт (Майкл Кеннет Уильямс), чернокожий заключённый, у которого вся охрана под рукой, а его камера оснащена по последнему слову техники (насколько это возможно в данных условиях). Он становится проводником Наза в этот тёмный мир, на дорожку которого он ступил той ночью, сам того не зная. Стоун же пытается вывести Назира обратно на свет, ведомый не столько потенциальной славой и огромным гонораром, а скорее тем, что он увидел в его глазах, когда впервые встретил этого парня за решеткой полицейского участка.

Дело О. Джей Симпсона получило такой общественный резонанс во многом благодаря расовому контексту. «Однажды ночью» также обращается к этому контексту, но уже на примере Америки после 11 сентября. То, что Наз имеет пакистанскую внешность и корни, оказывается достаточным поводом для обвинений всех мусульман в преступлении, за которое судят главного героя. В самой первой серии мы наблюдаем, как парочка чернокожих, проходя мимо Назира, как бы в пустоту кидает фразу «смотрите, Мустафа бомбу дома забыл». Символично, что этот расовый выпад звучит как раз из уст некогда другого расового меньшинства в Соединенных Штатах. Что это было? Своеобразная передача эстафетной палочки? Тем не менее, социальный подтекст мини-сериал развивает очень актуальный и злободневный. И основная победа «Однажды ночью» в том, что создателям удалось внедрить провокационную тему, затрагивающую предубеждения современного общества в извилистый криминальный детектив, выполненный в тёмных красках, будто бы нарочно подчёркивая этим атмосферу плохо освещенных районов крупных американских городов, в частности Нью-Йорка. Полную же картину нео-нуарной драмы дополняют нетипичные для такого жанра титульные персонажи, безупречно сыгранные Ризом Ахмедом и Джоном Туртурро.