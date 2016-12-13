90-е — это время, когда всякое продвинутое существо разговаривало с интонациями Николая Фоменко. Удивительно, до чего же оказалась заразительной эта манера. Иногда мне кажется, что именно за этот тон — глумливо ироничный я более всего и ненавижу те времена. А Фоменко, ну что, просто вызывает брезгливость. Он, кстати, не так уж виноват, что оказался столь востребован эпохой. Однако это, разумеется, не снимает с него ответственности за ток-шоу с раздеванием в эфире федерального канала, где наши согражданки оголяли сиськи за минуту славы и пару лишних шмоток. Жаль, что никто морду ему не набил за подобные художества.
Олег ПУХНАВЦЕВ.