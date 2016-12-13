Выдающийся театральный режиссер Петр Фоменко скончался в ночь на 9 августа в Москве. Ему было 80 лет. С 1993 года он возглавлял театр «Мастерская Петра Фоменко» – причем игра его актеров считалась эталонной и непревзойденной в современном русском [Читать...]

Почти гамлетовский вопрос “Пить или не пить?” задал пушкинский ликеро-водочный завод “Топаз” столичному бомонду. Многие артисты решили, что надо пить. И уж каждый из них что-нибудь обязательно пел. Командовал этим музыкально-питейным парадом, проходившим в развлекательном комплексе “Метелица”, блистательный [Читать...]

Как-то незаметно Фоменко стал культовой фигурой, суперпопулярным ведущим. Во всевозможных рейтингах-опросах он фигурирует с редким постоянством. Подростки души не чают в обаятельном и остроумном “Коляне”, новые русские наперебой заказывают Фоменко на презентацию какого-нибудь Тукпукбанка, а старикашки коммунистической закваски [Читать...]

Дело, конечно, неблагородное – писать о собственных триумфах: уличает автора в нарциссизме и глупой претенциозности. Но о ТАКОЙ победе писать можно. Потому что – смешная. Журнал “ТВ-парк”, Радиостанция “Хит-ФМ”, программа “Телескоп” и компания “Вульф Груп” на ежемесячной вечеринке [Читать...]