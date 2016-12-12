Украинский национализм

Прошедший месяц был несомненным успехом украинской дипломатии. Киеву не только удалось склонить Москву к подписанию широкомасштабного договора, фиксирующего нынешние границы украинского государства, но и не взять при этом на себя ровным счетом никаких обязательств относительно своей будущей политики. [Читать...]

Не бойтесь русского национализма. Ничего у них не получится. То есть нормальный, цивилизованный, не ксенофобский и не погромный русский национализм рано или поздно состоится, и это будет неизбежный и прекрасный этап в развитии страны. Возможным он станет только [Читать...]

Я всегда с некоторым недоумением смотрел на то, как русские националисты упорно называют себя политическими наследниками Российской Империи. Ведь Российская Империя – безотносительно того, как мы относимся к государству послепетровских Романовых – это было такое место, где у [Читать...]

Главное, о чем надо все время помнить, так это о том, что даже если дагестанец режет в Рязани какую-то девочку из благотворительного фонда за то, что она не ответила на его приставания, а тулузско-алжирский стрелок расстреливает еврейских детей [Читать...]

Украинский актер театра и кино Богдан Ступка посмертно удостоен Государственной премии Украины имени Александра Довженко – соответствующий указ 24 августа подписал президент страны Виктор Янукович. «На основании представления Комитета Государственной премии Украины имени Александра Довженко постановляю присудить Государственную [Читать...]