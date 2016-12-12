Украинский национализм – это прекрасно. Украинский национализм нужно холить и лелеять. Украинский национализм это та самая вещь, которая разрушит недоношенное украинское государство, убьет его как рак, сделает Киев токсичным как эбола.
Зря вы грешите на товарища Сталина. Сталин для русификации Украины сделал куда больше, чем все российские императоры вместе взятые. Сталин не просто наводнил Украину русскими – это не великая проблема. Сталин искоренил последние остатки самобытной украинской культуры, загнав ее в этнографическое гетто с бандурами и вышиванками. А это куда хуже, чем Голодомор.
Хотя и голод принес свою пользу. Потому что, из умиравшей украинской деревни, крестьяне бежали в города. А города эти были русскими.
Киев, Харьков. Днепропетровск, Запорожье, Одесса. Они и сегодня говорят и думаю по-русски и перемалывают без остатка носителей украинской идентичности из ровненских и волынских сел. Энтузиазм политических активистов ничего не может изменить. Образованная Украина продолжает говорить, писать и даже браниться на русском языке.
В организме украинского государства 15 миллионов этнических русских. Они могут сегодня ходить с жовто-блакитными флагами, учить державную мову, и даже героически воевать в Донбассе. Нехай. Это все равно не сделает их этническими украинцами, им все равно предъявят, то, что они – пришлые, понаехавшие и недостаточно лояльные.
А русские этого не потерпят, уж точно не от украинцев. Эти 15 миллионов русских “фольксдойчей” спустят украинский государственный проект в унитаз, перестреляют бывших соратников и сожгут дотла Киев, как их предки сожгли когда-то Батурин – первую гетманскую столицу Украины.
Потом. когда все закончится и бывшие добробатовцы отсидят свои срока и искупят вину, украинцы снова будут жить в мире и достатке, делать головокружительные карьеры в большой России и ставить памятники блистательному генералу Паскевичу и великому Николаю Гоголю, а не косноязычному Тарасу и неудачнику Бандере.
Украинский национализм
Украинский национализм – это прекрасно. Украинский национализм нужно холить и лелеять. Украинский национализм это та самая вещь, которая разрушит недоношенное украинское государство, убьет его как рак, сделает Киев токсичным как эбола.
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