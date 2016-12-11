«Леди в фургоне»: Толерантность, перерастающая в небезразличие

Насколько же полон мир удивительными историями! Вот, например, одна из них – «Леди в фургоне». Практически правдивая история, описанная в автобиографической пьесе драматурга Алана Беннетта, которая затем стала одним из его самых успешных произведений. А теперь экранизировано Николасом Хайтнером с неподражаемой Мэгги Смит в главной роли.

История действительно необычная. Представьте, что вы тихо, мирно живете в спальном городке Англии, на вашей улице не так много домов, так что каждый сосед знает друг друга в лицо. И тут неожиданно на эту скромную и чистую улочку приезжает «дама» пожилого возраста в старом разваливающемся фургоне и паркуется напротив одного из домов. Тут же она достает из своего средства передвижения огромные мешки с вещами и раскладывает их вокруг фургончика, таким образом обозначая, что это место она покинет еще не скоро. Время от времени она меняет местоположение, каждый раз, когда она заводит мотор фургона, вся улица замирает, все вокруг надеются, что следующая её остановка не будет рядом с их домом. Лучшее место для парковки – у дома Алана Беннета (в фильме его исполняет Алекс Дженнингс), она [парковка] на территории участка, плюс Алан периодически позволял «даме» пользоваться её санузлом. Всё бы ничего, только вот эта самая «дама» представляет собой жутко эксцентричную старушенцию с прескверным характером. Она никогда не говорит «спасибо», ни за жесты доброты к ней, ни за добровольные пожертвования еды и одежды. Недолюбливает детей, особенно тех, кто практикуют игру на музыкальных инструментах. Так почему же жители не соберутся вместе да не прогонят в шею эту старушку? Ответ прост: из-за жалости. А еще из-за чисто английской скромности.

Единственный, кто периодически пытается разговорить эту «даму» и узнать хоть что-то о её прошлом – это мистер Беннетт. Однако ничего, кроме того, что её зовут мисс Шеперд, и она очень любит свой фургончик, драматургу выяснить не удаётся. Но он не сдаётся, тем более что профессия писателя обязывает копать повсюду в поисках интересной задумки для очередной книги. На данный момент, Алан пишет книгу о другой престарелой даме – своей маме, которой с каждым днем становиться хуже, и она теряет связь с реальностью. Режиссер Николас Хайтнер решил отделить личность писателя Беннетта от личности обывателя. Обе личности, естественно, сыграл Дженнингс, и каждый их диалог автор объясняет как диалог между автором и его лирическим героем. «Я – тот, кто пишет, а ты – тот, кто живет», – говорит в начале фильма вымышленная личность Беннета реальной. Такая нотка легкого сюрреализма ничуть не загружает повествование, а наоборот добавляет идейной массы произведения. По сути, в фильме поднята тема внутреннего конфликта писателя, его расчетливой творческой натуры с человеческими безвозмездными качествами. Пока Алан-писатель сидит прикованный к пишущей машинке в поисках более изысканного построения фразы, Алан-человек, сам того не замечая, проявляет латентную заботу к мисс Шеперд. То по вечерам отгоняет хулиганов от фургончика, то волей-неволей приглашает в дом, где случайным образом узнает, что у этой женщины высшее образование, она умеет играть на пианино и свободно разговаривает на французском. Кто бы мог подумать! Что же с ней произошло? Это частично рассказано в самом начале фильма, ну как рассказано, просто один звук на черном фоне, а там мы уже должны сами нарисовать картину в голове (и ждать развязки в финале картины). Вскоре Алан предлагает мисс Шеперд оставить её фургон у своего дома на три недели, пока она не найдет место получше. Эти три недели превратились в 15 лет.

Мэгги Смит в этом фильме хулиганит так, словно ей 20, хотя она уже разменяла девятый десяток. Любопытно, что для неё это уже не первая роль в интерпретации пьесы Бенннета. До этого она играла мисс Шеперд в театральной постановке, а затем в радио-адаптации для BBC в 2009 году. К слову, первая была поставлена также Николасом Хайтнером, являющимся вообще большим фанатом творчества Беннета. На его счету уже три экранизации пьес драматурга – «Безумие короля Георга» в 1994 году и «Любители истории» в 2006 году. Совсем недавно Хайтнер покинул пост главы лондонского Национального театра после достаточно успешных спектаклей («Гамлет» в 2010, «Отелло» в 2013 и «Трудная задача» в 2015), и от этого в «Леди в фургоне» прослеживается толика театральной наигранности и излишней драматургии. Всё-таки если в душе завелся театр, его оттуда не выкуришь никак. Кроме сногсшибательной Смит в картине много других хороших актеров, большинство из них на втором плане. Прямиком из хайтнеровской театральной постановки 2010 года «Привычка творить искусство» в картину перекочевали Фрэнсис де ла Тур и тот же Алекс Дженнингс; на пару секунд появляются Джеймс Корден и Доминик Купер, снимавшиеся у Хайтнера в «Любителях истории». Ну, вы поняли, режиссер выбрал самых проверенных актеров и актрис для своего фильма, поэтому «Дама в фургоне» работает как часы.

Кино изобилует чистокровным английским юмором. Хайтнер очень остроумно высмеивает как писательское ремесло в частности, так и английский образ жизни в целом, чаще всего с помощью диалогов между личностями Алана. «– Почему мы вечно сидим, пьем чай и ничего не делаем? – Потому что мы – англичане – чтим скромность, нам просто нравится быть скромными». В этом фильме сочетаются вещи, которые не должны сочетаться, например, жалость с отвращением или музыка с религией. Над последней Хайтнер изрядно поглумился в течение фильма, снабдив героиню Мэгги Смит уникальной возможностью коверкать любое пророчество или церковную догму в бытовую абсурдную отговорку. Например, на вопрос, почему она выбрала определенное место для парковки, она отвечает, что именно туда ей указала Дева Мария, которую она встретила вчера рядом со зданием почты. В целом все шутки на тему церкви достаточно едкие, но при этом крайне безобидные и очень смешные. Также, будучи патриотом своей страны, режиссер буквально пропитал свой фильм любовью к Англии (это заметно не только в сцене с флажками).

Что касается жалости, то фильм не об этом, и даже не о сочувствии и сострадании. Скорее о толерантности, перерастающей в небезразличие. Это кино не учит помогать людям с пометкой, что это где-то записывается и обязательно зачтется в будущем, нет, оно просто стимулирует нас на то, чтобы мы были вовлеченными в жизнь. Не искали выгоду от добрых дел, а просто совершали их и смотрели, куда это приведет. Кому-то стало жить чуточку лучше и интереснее? Здорово, продолжайте в том же духе! Кого-то это только оттолкнуло от людей, заставив замкнуться в себе? Ничего, продолжайте стараться и пробуйте другие подходы. Лишь не стоит забывать, что мы с вами – те, которые живем.