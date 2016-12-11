{ 11 декабря 2016 }

Предатели

Рубрики: [Фейсбук]  

Есть простой тест на предательство.
Любой человек может не любить власть, лично Путина, систему, государство в принципе, ментов, чекистов, продажных судей и журналистов и это совершенно не делает его врагом страны.
Но если человек радуется неудачам русской армии, аплодирует новостям об упавшем истребителе или пленных армейских разведчиках, он – безусловно, предатель и враг. И говорить тут больше не о чем.

Сергей Ключенков


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