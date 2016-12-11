Есть простой тест на предательство.

Любой человек может не любить власть, лично Путина, систему, государство в принципе, ментов, чекистов, продажных судей и журналистов и это совершенно не делает его врагом страны.

Но если человек радуется неудачам русской армии, аплодирует новостям об упавшем истребителе или пленных армейских разведчиках, он – безусловно, предатель и враг. И говорить тут больше не о чем.