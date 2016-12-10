«Проповедник»: Первый сезон

Тернистому пути, по которому экранизация культового американского комикса Preacher дошла до нас, не позавидуешь. Первые шаги навстречу огню, воде и медным трубам были предприняты ещё в конце 90-х, когда было запланировано снять телевизионный фильм. Однако из-за проблем с бюджетом этого не произошло, производство отошло к другой студии, а после в 2006-м страдальческий проект подхватили ребята из HBO с мыслью снять сериал, в котором каждая серия точно, кадр в кадр, копировала бы выпуск комикса. Но и тут, в конце концов, шоураннеров отпугнула излишне тёмная атмосфера первоисточника. В 2008 году правами на адаптацию заинтересовалась Columbia Pictures, даже назначив самого Сэма Мендеса режиссёром будущёго фильма, которому не суждено было появиться на большом экране. Но всё же бюджет и мрачная атмосфера были вторичными причинами отказа от идеи экранизации «Проповедника», главной загвоздкой была религиозная неоднозначность комикса, и ни у кого попросту не хватало смелости, или, выражаясь языком персонажей данного сериала, «яиц» взяться за этот проект. Но как минимум две парочки таких вещиц нашлись у не менее неоднозначного голливудского дуэта Сэта Рогена и Эвана Голдберга, известного по хулиганским «Интервью», «Концу света 2013» и недавнему «Полному расколбасу».

Были опасения, когда в феврале 2014 года AMC заказал пилотный эпизод у Рогена и Голдберга, ведь груз ответственности на них сразу же лёг титанический. Комикс, созданный уже чуть ли не легендарным Гартом Эннисом и замечательным художником Стивом Диллоном, к сожалению, совсем недавно покинувшим нас и отправившимся на поиски новых приключений уже на том свете, за свои 75 выпусков обрёл миллионы фанатов и культовый статус. Пришлось ждать целых 20 лет с момента первой публикации, 20 лет постоянных надежд на экранизацию, а затем очередных разочарований, приходящих с новостями о закрытии проектов. Однако ожидание наконец окончено, и, на мой взгляд, Роген и Голдберг не просто не подвели авторов и фанатов, а создали чертовски амбициозный сериал.

Залог успеха «Проповедника» в первую очередь связан с идеальным кастом, а во вторую, с особенностью истории, прямиком вытекающей из первой – колоритными и запоминающимися персонажами.

• На главную роль позвали Доминика Купера. Купер играет Джесси Кастера, Проповедника, Пастыря или, как принято в ознакомленных с первоисточником кругах, Причера. Картер – священник, получивший церковь по завещанию своего отца, занимавшегося тем же ремеслом в своё время. Джесси пьёт, курит, сквернословит и всегда способен постоять за себя, у него явно за плечами очень интересное прошлое. По ходу сериала мы узнаём о нём больше, понимаем, почему для него важна отцовская церковь. Он верит, что у Бога есть на него план, поэтому он проповедует, пытается наставить жителей Энвиля, своего небольшого захолустного городишка, на путь истинный, осознавая, что сам он не без греха. Но всё это в прошлом, Джесси уверен, что способен творить добро и вселять Господа в души грешников. По крайней мере, до тех пор, пока в него самого не вселяется странное существо по имени Генезис, рождённое от союза ангела и демона. Проповеднику необходимо понять, что это и для чего было послано ему.

• Британский актёр Джозеф Гилган был выбран на роль ирландского вампира-алкоголика Кэссиди, лучшего друга Джесси. Гилган, как и Купер, идеально вписались в своих персонажей. Кэссиди прожигает жизнь, балуется наркотиками, смешивает спиртное, а так же является частым гостем во всевозможных публичных домах. Кровь ему нужна лишь для восстановления от ранения или тому подобного. Он обычно за словом в карман не лезет, общительный, любит сарказм, но терпеть не может «Большого Лебовски», хотя от остальных фильмов братьев Коэн он в восторге. Они с Джесси очень похожи, но и одновременно противоположны. Кастер стремится решать проблемы мирным путём, а вот Кэс с этим обычно не церемонится, лишь бы под руку попалось что потяжелее. Джесс из тех, кто думает перед действием, а Кэс из тех, кто действует, перед тем, как подумать.

• Третьей звездой бала стала Рут Негга, сыгравшая Тьюлип, бывшую Кастера. Для актрисы ирландского происхождения, родившейся в Эфиопии, этот год выдался очень плодотворным. Сначала она снялась у Джеффа Николса в драме «Лавинг», чем сейчас сильно претендует на первую в своей жизни номинацию на премию Оскар, а теперь ещё отметилась в ярчайшей роли на ТВ. Её героиня столь харизматична, что способна одним лишь взглядом перелопатить хоть самого Брюса Уиллиса из первых частей «Крепкого орешка». Сцена её представления зрителям в пилотном эпизоде – это настоящее золото. Роген и Голдберг такой Тьюлип не только выполнили квоту по bad-ass феминизму, но и прилично так закачали сериал тестостероном. Самое замечательное, что, несмотря на все эти брутальные представления о роли, Негга остаётся чрезвычайно привлекательной в кадре. У героини также своё нелёгкое прошлое, зачастую связанное с Кастером, однако она сама ещё не может понять, почему приехала в Энвиль.

Кроме этих трёх безоговорочных побед сериала, у «Проповедника» очень хороший набор второплановых героев. Деловая мать-одиночка, ищущий во всём заговоры шериф, его сын по прозвищу «Жополицый», изуродованный после неудачной попытки застрелить себя из дробовика, два подозрительных ангела с британским акцентом, богатый холоднокровный владелец крупной компании (Джеки Эрл Хейли) и Покровитель Убийц. Последний фактически является героем второго сезона, однако тут он получил просто шикарный пролог в стиле старых мрачных вестернов. Вообще, по сути, весь первый сезон – это пролог к основной истории Причера, то есть к тому, как Джесси вместе с Кэсом и Тьюлип отправляются по США в буквальном смысле на поиски Бога. Но первый сезон, кроме как отличного представления героев, может похвастаться интересной историей, беспощадным чёрным юмором (вот здесь Роген и компания врубили весь свой потенциал на максимум, бедного Тома Круза пинали аж до последней серии), а также атмосферой пропитанного виски и прокуренного дешёвыми сигаретами Техаса. Неважно, что съёмки проходили в Альбукерке, создателям сериала удалось максимально точно передать дух оригинального комикса, но и в нужный момент разбавить его подходящей кантри-музыкой, венцом которой ожидаемо стал Джонни Кэш со своим легендарным «Личным Иисусом».

Первый сезон «Проповедника» получился не только настоящим подарком истинным фанатам комикса, ждавших его экранизации не один год, но и достойным, смелым проектом на современном телевидении. Смешивая смешное с серьёзным, экшен и драму, интересных персонажей и яркие актёрские работы, Рогену и Голдбергу удалось воздать почести Эннису и Диллону, а также заставить зрителей сгорать в ожидании многообещающего продолжения истории.