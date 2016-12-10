Великие шахматисты очень редко бывают хорошими людьми.

Касаемо Гарри Каспарова, человек он, если уж честно, не хороший совсем.

Мелкий каспаровский полив молодого и скромного парня Карякина, его уничижительные отзывы о Карякине как о шахматисте ничуть не удивляют: Карякин смертельно виноват перед Гарри Кимовичем в том, что просто играет в шахматы, а не ебашит соперников доской по голове с криками “Путин – #%~ло!”

А я когда-то так болел за Каспарова!

“Гагарин, я вас любила,о!”