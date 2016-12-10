{ 10 декабря 2016 }

Каспаров

Рубрики: [Фейсбук]  

Великие шахматисты очень редко бывают хорошими людьми.
Касаемо Гарри Каспарова, человек он, если уж честно, не хороший совсем.
Мелкий каспаровский полив молодого и скромного парня Карякина, его уничижительные отзывы о Карякине как о шахматисте ничуть не удивляют: Карякин смертельно виноват перед Гарри Кимовичем в том, что просто играет в шахматы, а не ебашит соперников доской по голове с криками “Путин – #%~ло!”
А я когда-то так болел за Каспарова!
“Гагарин, я вас любила,о!”

Аркадий Кайданов


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  1. Ответ

    2. Ответ

    Ответ могу держать только перед русским народом и перед Богом. Перед людьми виноват тем, что часто трусил. В чем виноват перед Богом, до того русскому народу дела нет.

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