“Попробовали бы они это сделать в мичети” ™

Попытался представить, как телевизионная группа “Ревизорро” врывается на кухню ресторана “Старый фаэтон”.

Изумленные лица деловых партнеров покойного деда Хасана, которых Лена Летучая спрашивает про ненадлежащие условия хранения баранины и отсутствие санитарных книжек у персонала.

Или, скажем, аналогичный сюжет в ресторане Elements.

Сидит, например, Шакро Молодой, кушает салат нисуаз, а ему незнакомые люди начинают тыкать в лицо микрофон…

Сложно делать такую программу. Не знаешь, на кого и где нарвешься.

Придешь в “Порто Мальтезе” на улице Правды, а там Забава и Вова Зюзя вопросы решают…

Думаешь, вот, отличное место – клуб “Николина гора”. Наверняка антисанитария на кухне. Ан нет. Беспокоить Тимоху, Костыля и белорусов Медвежонка и Паштета тоже не хочется…

Потому, хипстотская “Одесса-мама – выбор оптимальный. Из криминала, там только средней руки “откатчика” можно встретить.

Хотя, тоже как повезет. Я однажды в невинной “Шоколаднице” на бандитскую сходку нарвался. Не знаю. как у них на кухне. Может, тоже тараканы.