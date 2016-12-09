“Попробовали бы они это сделать в мичети” ™
Попытался представить, как телевизионная группа “Ревизорро” врывается на кухню ресторана “Старый фаэтон”.
Изумленные лица деловых партнеров покойного деда Хасана, которых Лена Летучая спрашивает про ненадлежащие условия хранения баранины и отсутствие санитарных книжек у персонала.
Или, скажем, аналогичный сюжет в ресторане Elements.
Сидит, например, Шакро Молодой, кушает салат нисуаз, а ему незнакомые люди начинают тыкать в лицо микрофон…
Сложно делать такую программу. Не знаешь, на кого и где нарвешься.
Придешь в “Порто Мальтезе” на улице Правды, а там Забава и Вова Зюзя вопросы решают…
Думаешь, вот, отличное место – клуб “Николина гора”. Наверняка антисанитария на кухне. Ан нет. Беспокоить Тимоху, Костыля и белорусов Медвежонка и Паштета тоже не хочется…
Потому, хипстотская “Одесса-мама – выбор оптимальный. Из криминала, там только средней руки “откатчика” можно встретить.
Хотя, тоже как повезет. Я однажды в невинной “Шоколаднице” на бандитскую сходку нарвался. Не знаю. как у них на кухне. Может, тоже тараканы.
“Ревизорро”
“Попробовали бы они это сделать в мичети” ™
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