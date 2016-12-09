Тема “90-х” булькает в сети. Мол, либерасты период это возносят образцом свободы дыхания чувств и остальных рефлексов, а простому народу было не в продых.

Спорить не стану ни с теми, ни с другими, хотя сам-то ближе в оценке к простому народу, ввиду собственной незамысловатости и классовой солидарности. Но мне было хорошо всегда. И в 70-е – помню 100-летие Ильича на красных транспорантах в школе №25 города Курска в 70-м и помню, как открыли первый бар в городе в 76-м. И в 80-е. Дембельнулся, чуть не присел за бакланку и, испугавшись, ломанулся в Питер, в дворники. Так я попал в шоу-бизнес.)) К 90-м тоже нет личных претензий – как-то выживал, иногда рисково, иногда страшно, иногда голодно, но в целом весело. Остальные немногие декады тоже не печалят – характер такой. Наблюдательные и прозорливые запросто поставят диагноз – нездоровый оптимизм – признак слабоумия. И с ними не стану спорить. Пустое.

Сколько там ещё осталось, не знаю, но прошу у Судьбы на этот остаток хорошего настроения.