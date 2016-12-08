Шендерович

Сделалось понятным – что мешает мирно жить – лечить зубы, воспитывать домашних зверей, читать, смотреть неспешные фильмы, благостно размышлять на отвлечённые темы.

Пробки.

Не будь в городе этого отвратительного явления разве слушал бы я пресловутое “Эхо” и Шендеровича на нём? Да никогда!

Хотя, человек ко всему привыкает, даже к повизгиванию Шендеровича. Вот и я уже не реагирую на антипутинские эскапады – болезннное состояние, психопатический диагноз. Может ему матрас не даёт?

Выбешивает, когда этот бойко вещающий параноик принимается говорить про Алеппо. Что наши ВКС бомбят там госпиталя, школы и мирных жителей. Уродец не был там, всю свою грязь вещает со слов и ни тени сомнения в произносимом, что отвратительно. Иногда хочется, чтобы его принудительно вывезли туда, в Сирию, сначала на нашу базу в Хмеймим, после в южные пригороды Дамаска, а потом уже к Алеппо. Туда где стреляют, где горе и дети, где сталинградские развалины в каждом воюющем населеённом пункте. Поводить гадёныша по этим достопримечательностям, подвести к мирным жителям, пусть у них спросит – кто принёс беду в цветущую страну… Но этому визгливому засранцу удобнее клеймить из студии, перепевая фальцетом воркование сладкоголосых товарок этой радиостанции…

“Эхо” не в коем случае нельзя закрывать. И вовсе не для остального “цивилизованного” мира, а для нас. Чтоб мы тонуса не теряли…