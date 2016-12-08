На самом деле мы даже не замечаем моментов, когда мы счастливы.

Счастье постоянно с нами, да так, что мы к нему привыкли и считаем, что оно и не счастье вовсе.

Купили вы новые штаны, шубу, трусы. Какое же это счастье? А купили бы вы такие штаны или шубу лет двадцать пять назад? Представьте, я молодой, с кудрями, на двадцать пять лет моложе, на пятьдесят лет красивей, на сто лет худее, на миллион лет глупее, а на мне американские джинсы. А кругом такие же парни, только в брюках фабрики “Большивичка”. Ну, и разве не счастье, что однокурсница Леночка смотрит на вас такими голубыми глазами? На них не смотрит, а на вас да.И пусть даже не на вас, а на ваши, мать их, американские штаны. Ну и что? Они -то на вас! Счастье же!

Мандарины на Новый год, когда тебе шесть лет счастье? Безусловно!

Найти себя в списке абитуриентов, зачисленных в институт, не счастье что ли? Даже не спорьте!

А в июле уехать по профсоюзной путевке в Сочи и там встретить Наташу из Красноярска, загореть до черноты с ней вместе, пить дешевое домашнее вино, закусывая персиком, брызгающимся соком от укусов ваших пока еще тридцати двух зубов? Что это если не счастье?

А услышать от той, на которую даже смотреть боялся, в ответ на “люблю”, “я тоже?” Если вы скажите, что это не счастье, я засмеюсь вам в лицо!

А дембель? Тот самый путь домой в плацкартном вагоне, с сигаретным дымом в тамбуре и чай в подстаканнике для того, чтобы запивать водку “Пшеничная”, которой тебя угостил такой же дембель-морячок? Вы даже не представляете, что это за счастье!

А маленькое чудо в ваших руках, которое вы сделали вместе с той самой, которая сказала “я тебя тоже”? Маленькое, хрупкое, на которое даже дышать страшно, но бесконечно любимое и самое дороге на свете, которому вы еще даже имя пока не выбрали, но уже не понимаете, как жили без него раньше? Счастье!! Это настоящее счастье!!

А потом вы повзрослели. Всё выровнялось. У вас появился дом, машина, работа, шкаф с бельем и шмотками, посуда “Цептер”, парфюм “Армани”", трусы “Кельвин Кляйн” и карточка “Америкэн Экспресс” с выгодным процентом по кредиту. Дети стали взрослеть, жена привычно хорошеть, домашний котик научился какать в лоток, а новые альбомы “Пинк Флойд” пишет не так часто, как вам хочется. И никто, никто на всем белом свете не обратит на вас внимания из-за того, что на вас американские штаны. Из счастья только хорошие анализы, и то пятиминутное счастье, не долгое.

А счастье крутится под ногами, виляет хвостом и заискивающе смотрит на нас умной лохматой мордочкой в надежде, что мы его заметим и почешем за ушком. И улыбнемся.

Но мы не замечаем. И ни о чем больше не мечтаем. Ах, да, мечтаем, конечно. Чтобы сборная России стала чемпионом, а доллар упал назад до тридцати рублей. Но счастье не настолько глупо, чтобы реагировать на такие глупые мечты.

Будьте счастливы!