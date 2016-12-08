На самом деле мы даже не замечаем моментов, когда мы счастливы.
Счастье постоянно с нами, да так, что мы к нему привыкли и считаем, что оно и не счастье вовсе.
Купили вы новые штаны, шубу, трусы. Какое же это счастье? А купили бы вы такие штаны или шубу лет двадцать пять назад? Представьте, я молодой, с кудрями, на двадцать пять лет моложе, на пятьдесят лет красивей, на сто лет худее, на миллион лет глупее, а на мне американские джинсы. А кругом такие же парни, только в брюках фабрики “Большивичка”. Ну, и разве не счастье, что однокурсница Леночка смотрит на вас такими голубыми глазами? На них не смотрит, а на вас да.И пусть даже не на вас, а на ваши, мать их, американские штаны. Ну и что? Они -то на вас! Счастье же!
Мандарины на Новый год, когда тебе шесть лет счастье? Безусловно!
Найти себя в списке абитуриентов, зачисленных в институт, не счастье что ли? Даже не спорьте!
А в июле уехать по профсоюзной путевке в Сочи и там встретить Наташу из Красноярска, загореть до черноты с ней вместе, пить дешевое домашнее вино, закусывая персиком, брызгающимся соком от укусов ваших пока еще тридцати двух зубов? Что это если не счастье?
А услышать от той, на которую даже смотреть боялся, в ответ на “люблю”, “я тоже?” Если вы скажите, что это не счастье, я засмеюсь вам в лицо!
А дембель? Тот самый путь домой в плацкартном вагоне, с сигаретным дымом в тамбуре и чай в подстаканнике для того, чтобы запивать водку “Пшеничная”, которой тебя угостил такой же дембель-морячок? Вы даже не представляете, что это за счастье!
А маленькое чудо в ваших руках, которое вы сделали вместе с той самой, которая сказала “я тебя тоже”? Маленькое, хрупкое, на которое даже дышать страшно, но бесконечно любимое и самое дороге на свете, которому вы еще даже имя пока не выбрали, но уже не понимаете, как жили без него раньше? Счастье!! Это настоящее счастье!!
А потом вы повзрослели. Всё выровнялось. У вас появился дом, машина, работа, шкаф с бельем и шмотками, посуда “Цептер”, парфюм “Армани”", трусы “Кельвин Кляйн” и карточка “Америкэн Экспресс” с выгодным процентом по кредиту. Дети стали взрослеть, жена привычно хорошеть, домашний котик научился какать в лоток, а новые альбомы “Пинк Флойд” пишет не так часто, как вам хочется. И никто, никто на всем белом свете не обратит на вас внимания из-за того, что на вас американские штаны. Из счастья только хорошие анализы, и то пятиминутное счастье, не долгое.
А счастье крутится под ногами, виляет хвостом и заискивающе смотрит на нас умной лохматой мордочкой в надежде, что мы его заметим и почешем за ушком. И улыбнемся.
Но мы не замечаем. И ни о чем больше не мечтаем. Ах, да, мечтаем, конечно. Чтобы сборная России стала чемпионом, а доллар упал назад до тридцати рублей. Но счастье не настолько глупо, чтобы реагировать на такие глупые мечты.
Будьте счастливы!
Счастье
На самом деле мы даже не замечаем моментов, когда мы счастливы.
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