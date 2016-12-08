8 декабря 1991

Между прочим, 25 декабря 1991 года в Кремле был спущен флаг СССР. Скажу немодное: та страна не умирала от любви ко мне, но она была моей страной, а не нынешним диковатым пространством, виртуально соединенным “скрепами”, она не была [Читать...]

В условном детстве я думал, что события августа-1991 что-то меняли по части Торжества Свободы и проч. Потом я разочаровался в этом торжестве и стал думать, что они могли бы что-то поменять по части спасения государства, социализма и проч. [Читать...]

У некоторых наших мам и бабушек, переживших тяжелые времена пустых прилавков и тотального дефицита, есть диковатая на сегодня привычка стирать полиэтиленовые пакеты и целлофановые кульки. На днях об этом напомнила Анастасия Кашеварова. Так вот у меня история [Читать...]

Помню, как 21 августа 1991 года толпа рвала из рук каких-то деятелей у Белого дома ксерокопированные бумажки, дающие право на медальку. Как из-под земли, появились «Скорые», которых почти не было там три дня. Экипажи ввязались в потасовку за [Читать...]

А иногда мне кажется, что финал у всего происходящего будет все-таки ближе к 1917-му, чем к 1991-му. Ну или к Румынии 1989-го, если угодно. Тут два обстоятельства, одно “сверху вниз”, а другое “снизу вверх”. Первое – то, что [Читать...]