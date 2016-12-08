8 декабря 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич нехило покуражились в Беловежской пуще.
Тогда казалось, что ничего страшного.
Страна думала: ладно, гульнули мужики, проспятся, с кем не бывает..
Стране было по приколу.
Но мужикам-то пиздец как хотелось каждому иметь иметь свою незалежную горку и быть ее Царем, чтобы можно было Горбачеву показывать жопу и гонять его пинками по поляне
{ 8 декабря 2016 }
8 декабря 1991
8 декабря 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич нехило покуражились в Беловежской пуще.
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