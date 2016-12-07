Сегодня Слуцкий проводит последний матч в качестве главного тренера ЦСКА.

На моей памяти никто из российских тренеров не уходил без шлейфа массового шипения недоброжелателей за спиной, хотя и Слуцкого, конечно, любят не все.

Слуцкого провожают с благодарностью и сожалением.

Этот смешно раскачивающийся на скамейке запасных, рано располневший, лысеющий, губошлепистый, некрасивый, обаятельный в разговоре чувак, сам никогда толком не игравший в футбол.

Лично мне его будет не хватать во время трансляций.

Пожалуй, так расставались только с Гусом Хиддинком, когда тот уходил из сборной России.