{ 7 декабря 2016 }

Слуцкий

Рубрики: [Фейсбук]  

Сегодня Слуцкий проводит последний матч в качестве главного тренера ЦСКА.
На моей памяти никто из российских тренеров не уходил без шлейфа массового шипения недоброжелателей за спиной, хотя и Слуцкого, конечно, любят не все.
Слуцкого провожают с благодарностью и сожалением.
Этот смешно раскачивающийся на скамейке запасных, рано располневший, лысеющий, губошлепистый, некрасивый, обаятельный в разговоре чувак, сам никогда толком не игравший в футбол.
Лично мне его будет не хватать во время трансляций.
Пожалуй, так расставались только с Гусом Хиддинком, когда тот уходил из сборной России.

Аркадий Кайданов


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