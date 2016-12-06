То, что сегодня называют ранними браками, есть вещь совершенно очевидная и естественная. Имею в в виду не сожительство (“законное” или “гражданское”), а полноценную семью с детьми.
1.Детородная функция дана человеку, чтобы он ее реализовал, оставив после себя потомство.
2. Единственная альтернатива семье для половозрелого человека – блядство. Похмелье от блядства – тяжелое.
3. Дети это простейший способ не оскотиниться. Для человека, у которого, орган, который “отвечает за любовь” атрофировался, дети – единственная возможность познать вполне это чувство.
4. Детей легко растить, пока ты сам еще молод и полон сил. Сострогать себе буратинку на шестом десятке конечно можно (это про мужчин в поиске вечной молодости), но играть в футбол с артритом будет затруднительно.
5. Вовремя жениться – это лучший способ родить и вырастить не одного, а нескольких детей. А несколько детей всегда лучше, чем один.
5. Если ты родил детей во-время, то к моменту когда они повзрослели ты находишься на пике своей карьеры (тебе 45), ты можешь помочь им и деньгами и связями. Если к их двадцатилетию тебе уже 60 – ты всего лишь пенсионер, и хорошо если не просто обуза.
6. Своевременный брак – это молодые дедушки и бабушки, которые физически в состоянии могут помочь молодым родителям вырастить внуков. После 70 – это уже затруднительно.
7. Своевременный брак и дети – это страховка. Ведь и в 30 лет ты остаешься внезапно смертен. Тебя подстерегают болезни и трагические случайности. Momento mori!
Брак
То, что сегодня называют ранними браками, есть вещь совершенно очевидная и естественная. Имею в в виду не сожительство (“законное” или “гражданское”), а полноценную семью с детьми.
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