Дочь короля рок-н-ролла Лиза Мари Пресли и актер Николас Кейдж разводятся после трех месяцев брака, слишком скоротечного даже по голливудским стандартам. 38-летняя звезда таких фильмов, как “Leaving Las Vegas” и “Captain Corelli’s Mandolin”, под своим настоящим именем Николас [Читать...]

Голливудская актриса Джулия Робертс собирается усыновить ребенка, чтобы спасти свой недолгий брак с оператором Дэниэлем Модером. Пара собирается сделать это ближе к Рождеству, надеясь, что этот шаг прекратит месяцы ссор и обид. – Джулия чувствует, что ребенок – [Читать...]

Джанет Джексон планирует выйти замуж за видеорежиссера и по совместительству ее менеджера Рене Элизондо, с которым она знакома уже 13 лет. Исполнительница заявила, что никто и никогда не увидит обручального кольца на ее пальце, поскольку оно будет на [Читать...]

Джанет Джексон планирует выйти замуж за видеорежиссера и по совместительству ее менеджера Рене Элизондо, с которым она знакома уже 13 лет. Исполнительница заявила, что никто и никогда не увидит обручального кольца на ее пальце, поскольку оно будет на [Читать...]

Жан-Клод Ван Дамм заявил, что не будет разводиться. Голливудскому актеру удалось восстановить отношения с супругой Глэдис Португез. Порталу TMZ Ван Дамм сообщил о том, что его семья стабильна, он продолжает крепко любить Глэдис, а их брак продолжается. Напомним, в марте [Читать...]