«Под покровом ночи»: Ночные животные

Гений – это воплощение высших творческих способностей. Возможно, ещё пока не совсем уместно характеризовать так Тома Форда, но человек, который стал законодателем моды своего поколения, одним из самых выдающихся дизайнеров современности, отмеченный всевозможными международными премиями в области модного дизайна, а затем переквалифицировавшийся в режиссёры, своим дебютом в 2009-м застолбивший почётное место среди лучших фильмов года, определённо подходит под такое описание. Его второй полнометражный фильм, «Под покровом ночи», получился ещё более сложным произведением, чья лабиринтообразная структура вкупе с изысканным режиссёрским подходом Форда полностью растворяет в себе зрителей, подобно тому, как главная героиня погружается в чтение неожиданно присланной по почте рукописи бывшего мужа.

К слову, о героях. Мы встречаем Сюзен Морроу (Эми Адамс) прямо посреди её шикарного особняка в стиле модерн, который она разделяет со своим мужем Хаттоном (Арми Хаммер), холодным и слегка безразличным бизнесменом. Уехав на выходные в командировку, он оставляет Сюзен в одиночестве, в противовес которому выступает неожиданная утренняя посылка – роман «Под покровом ночи», написанный Эдвардом Шеффилдом (Джейк Джилленхол), её бывшим мужем. Расположившись в шикарном платье на софе и плеснув вина себе в бокал, она с волнением перелистывает первую страницу и видит небольшую надпись, символизирующую, что рукопись посвящается ей. Однако содержимое оказывается наполненным болью и насилием. Мы вместе со Сюзен погружаемся в чтение и переносимся в ночной Техас, на одну из удалённых трасс, где царит беззаконье, и отсутствует связь и интернет. На страницах романа описывается история Тони Хастингса (также Джилленхол), пересекающего штат на машине вместе с женой и дочерью, когда их внезапно подрезают трое не совсем адекватных людей, тем самым спровоцировав аварию. За неминуемым конфликтом следуют необратимые последствия, одинаково повергающие в ужас, как Тони, так и читающую всё это Сюзен, невольно натыкающуюся на ассоциативные образы из собственного прошлого.

Том Форд проводит тонкую линию между местью и искуплением, смешивает любовь и жестокость в один экзотический коктейль. Режиссёр убеждён, что кино – в первую очередь вид визуального искусства, однако стиль для него никогда не был определяющим фактором. Каждый костюм, каждая деталь интерьера, каждый звук и каждый шум у Форда выглядит/звучит не просто изысканно и красиво, а ещё и содержательно. Судя по его дебюту, «Одинокому мужчине», Том любит хорошие и осмысленные диалоги, но также испытывает страсть к молчанию, во время которого историю рассказывают уже не слова, а обстановка и эмоции на лице актёров. В «Под покровом ночи», также имеющим замечательный каст, провернуть эту задумку получилось ещё более элегантно. Ведь, по сути, новый фильм – это два фильма в одном. Мы видим настоящее в городских джунглях и с помощью романа возвращаемся в прошлое, в Техас. Единственный минус всего этого – то, что различия этих историй слишком разительные. В первой мы имеем фактически только сногсшибательную Адамс, импозантного Майкла Шина и чрезмерно ухоженного Хаммера. В то время как во второй истории нас увлекает волнительная история, яркие персонажи, включая более запоминающуюся версию Джилленхола.

Эми Адамс, бесконечно могу повторять, – замечательная актриса, в этом году представшая сразу в двух сильнейших фильмах с лидирующими женскими ролями. Но её роль в «Под покровом ночи» заметно отличается от роли в «Прибытии». Мы чаще всего видим Адамс за книгой, сидя в одиночестве у себя дома. Поэтому актриса общается со зрителем не посредством слов, а с помощью эмоций, малейших перемен в мимике, и самое главное – выразительной игрой глазами. Адамс одна из не многих актрис современности, которая великолепно играет глазами, её взгляд может одинаково изобразить и боль, и отчаяние, и неподдельную любовь. В её глазах есть что-то, что убеждает тебя в искренности. Её героиня оказывается жертвой собственного воспитания и стереотипного отношения к женщине в нашем обществе, она немного напоминает самого Форда – тоже дизайнер, пытающийся бороться с чудовищным упадком культуры, с её утилитарностью. В начальных титрах зритель невольно оказывается в первых рядах её инсталляции, которая вместе с последующими некоторыми операторскими особенностями наталкивают на мысль, что Форд, любитель итальянского искусства, вдохновился работами Соррентино, однако у американца нет цели отыскать красоту во всём, у него задача – вызывать эмоции (что в случае с современной культурой не так очевидно). А тут уже прослеживается ненарочное родство с Триером или даже Рёфном, с «Неоновым демоном» которого «Под покровом ночи» имеет небольшие точки соприкосновения. Начиная с золотой пыли в самом начале открывающих титров и стилизованной под 80-е годы электроники, заканчивая старым добрый ультра-насилием и даже эпизодическими ролями Джены Мэлоун и Карла Глусмана (у которого уже очень завидный послужной список: Ноэ-Рёфн-Форд). Но абсолютно точно можно сказать, что такие ассоциации случайны и совсем субъективны, а вот за намеренные отсылки к Линчу и Кубрику Форд заработал пару баллов к карме.

В «Одиноком мужчине» была очень любопытная цветовая особенность, которая передавала настроение героя. Например, мрачное и тусклое освещение в доме героя Фёрта символизировало о депрессивном настрое, а красновато-неоновое в баре об игривом, и так далее. Здесь, как уже сказано, Форд передаёт настроение с помощью интерьеров и других визуальных приёмов. В этом ему помогают очень талантливые оператор Шеймас МакГарви и композитор Абель Коженёвски. Последний работал с Фордом на «Одиноком мужчине», однако в том фильме был показан мир одного и того же человека, а здесь их куда больше. Как комментирует сам режиссёр, в его фильме нет второплановых героев. Даже если актёр не один в кадре, стоит в стороне и не имеет реплик, он всё равно на первом плане у Форда. Он взял в свою картину на роль шерифа из романа Майкла Шеннона, выдающегося актёра современности, которому подвластна любая роль. Он стал олицетворением того, что ни все у Форда в фильме ходят в костюмах от кутюр, у героя Шеннона забавные усы, сигарета в зубах и револьвер в кобуре, и он, как ему кажется, неотразим. Ещё одним сюрпризом фильма стал Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший психически неуравновешенного и мерзкого во всех смыслах типа. Таких полностью отбитых негодяев ещё нужно уметь сыграть, а у Джонсона такого опыта в карьере ещё не было. Тем не менее, у него получился очень яркий образ, с которым вряд ли бы кто-нибудь захотел встретиться в реальной жизни.

Стоит также упомянуть, с каким мастерством Форд переплетает основную историю с флэшбэками. Это было отмечено ещё в его дебюте, но тут он насколько искусно спрятал шов, скрывающий переходы между ними, что даже не к чему придраться. Том Форд, заметно поднабравший опыта в режиссуре, окунает зрителей в эмоциональную пучину изысканного психологического триллера. Эстетическая красота в каждом кадре и в каждом звуке еще очевиднее подчёркивает гениальные актёрские работы, в первую очередь обворожительной Эми Адамс с её выразительными глазами и безумного Аарона Тейлора-Джонсона. Авторское кино в своём лучшем проявлении.