Осип Эмильевич Мандельштам и его жена Надежда Яковлевна людьми были вздорными, склочными и неприятными.

Эдакий подарочек “Радость антисемита”.

Мандельштам предвосхитил нынешнюю модель отношения поп-звезд к фанатеющим поклонникам: вас с вашей жизнью нет, есть только я! И вы должны мне служить!..

Но у Бога свое понятие о том, кому он хочет диктовать.

Бог выбрал Мандельштама.

Это я перечитываю воспоминания Эммы Герштейн.