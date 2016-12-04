Осип Эмильевич Мандельштам и его жена Надежда Яковлевна людьми были вздорными, склочными и неприятными.
Эдакий подарочек “Радость антисемита”.
Мандельштам предвосхитил нынешнюю модель отношения поп-звезд к фанатеющим поклонникам: вас с вашей жизнью нет, есть только я! И вы должны мне служить!..
Но у Бога свое понятие о том, кому он хочет диктовать.
Бог выбрал Мандельштама.
Это я перечитываю воспоминания Эммы Герштейн.
Мандельштам
Осип Эмильевич Мандельштам и его жена Надежда Яковлевна людьми были вздорными, склочными и неприятными.
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