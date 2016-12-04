О Галине Шуреповой и безопасности на водоемах в год российского кино

В конце ноября в ряде учреждений Удмуртской Республике прошел просветительский кинопоказ для детей и молодежи документального фильма о Галине Шуреповой – «Галина Шурепова – «человек-амфибия» (2007) и творческие встречи с режиссером фильма Алексеем Малечкиным.

Мероприятие подготовлено и проведено Региональной общественной организацией «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» в рамках программы повышения культуры безопасности на водах в молодежной и детской среде, проводимой при поддержке ГУ МЧС РФ по УР и Минспорта УР, а так же в честь Года российского кино при поддержке МАУ ЦРК «Русский Дом», «Штаба городских проектов «ЛИФТ» (Ижевск), Управления по культуре и туризму Администрации г. Ижевска.

Перед сеансом со вступительным словом о причинах печальной статистики гибели людей на водоемах, необходимости обучения плаванию, занятий спортом, ведению здорового образа жизни выступил председатель ЦС РОО «ОСВОД в УР» Черников В. Г.

Режиссер документальной картины А. Малечкин в приветственном слове рассказал о создании фильма о героической жизни Галины Шуреповой.

Фильм рассказывает о нелегкой судьбе первой женщины-водолаза и тренера боевых дельфинов ВМФ СССР, которая до сих пор, несмотря на преклонный возраст (родилась в 1939 году), травмы, нахождение в фашистском концлагере, сохраняет бодрость духа, тренирует спортсменов и дельфинов, занимается подводным плаванием в г. Севастополе.

Галина Шурепова была дублёром актрисы Анастасии Вертинской в легендарном фильме «Человек-амфибия».

В фильме показаны редкие кадры работы боевых дельфинов, тренировки в дельфинарии, красочная природа Черного моря. Фильм учит доброте, целеустремленности, спортивному упорству, бережному отношению к природе.

Документальный фильм «Галина Шурепова – «человек-амфибия» получил Главный Приз «За лучший телефильм» VI Байкальского международного кинофестиваля. Главный Приз «Золотой Витязь» — за лучший документальный фильм на ХХVII Международном кинофоруме «Золотой Витязь» 2008 г. Диплом «За открытие уникальной личности на экране» — Международный фестиваль военно-патриотического фильма им. С. Ф. Бондарчука, 2007 г. III премия IV Международного кинофестиваля «Море зовёт» в Санкт-Петербурге, 2007 г. Участник Международной конференции INPUT -2009, (Варшава). В 2016 году на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» фильм имел большой успех.

После фильма, в творческой беседе с режиссером юные зрители задавали вопросы, делились впечатлениями, фотографировались на память.

Просветительский кинопоказ посетили более 1000 детей и подростков, учащиеся ряда учебных заведений: «Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В. Г. Старикова» (г. Воткинск), Колледжа государственной и муниципальной службы (Ижевск), «Средней общеобразовательной школы № 8» (Ижевск), МБУ СШ «Созвездие», Удмуртского государственного университета и других.

Малечкин Алексей Анатольевич – режиссер документального кино, сценарист, продюсер, педагог, заслуженный кинематографист России. Работал на ряде киностудий, в том числеКиностудия Минобороны СССР, «Центрнаучфильм», на телеканалах: «1 канал», РТР, ТВЦ. Снимал фильмы в Лаосе, в Афганистане, Ливии, Приднестровье, Ираке, в Абхазии и др. «горячих точках». Режиссер и продюсер более 90-та фильмов, кино-теле проектов.



