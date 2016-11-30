Энергичная женщина в платке напирала, что предмет “Православная культура” в школе просто совершенно необходим и строго спрашивала учителя географии:
- Вот вы – географ. Как вы можете преподавать нравственность детям?
Географ томился и отвечал. что-то невнятное.
А у меня от словосочетания “уроки нравственности” аж сердце заболело.
Сразу вспомнил “уроки мужества”, “уроки стойкости”, “уроки памяти”, “уроки смелости” и “уроки честности”.
И как после них советские люди стали трусливыми лживыми бесхребетниками родства не помнящими.
После “уроков нравственности” даже боюсь думать, что нас ждет…
Уроки
Энергичная женщина в платке напирала, что предмет “Православная культура” в школе просто совершенно необходим и строго спрашивала учителя географии:
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