В последнее время военно-патриотическое воспитание молодежи у нас в стране как-то не в чести. Усилиями “демократических” средств массовой информации самим словам “патриот” и “военный” пытаются придать негативный оттенок. В Красногорске с этим подходом не согласны ни взрослые, ни [Читать...]

Бритни Спирс призналась, что берет уроки математики. Поп-звезда занялась этим, чтобы помогать своим сыновьям с домашней работой. В интервью журналу People певица призналась, что записала детей в школу с довольно строгими правилами, и ей приходится заниматься с сыновьями: - [Читать...]

Британская супермодель Кейт Мосс начала брать уроки актерского мастерства у обладательницы премии «Оскар» Гвинет Пэлтроу. Мосс решила пойти по стопам многих своих предшественниц и попробовать силы на большом экране после того, как оставит модельный бизнес. Кейт неоднократно говорила [Читать...]

Супермодель Наоми Кэмпбелл решила серьезно заняться актерской карьерой, в связи с чем планирует брать уроки актерского мастерства. Как сообщили источники, приближенные к чернокожей красотке, 34-летняя Наоми уже приступила к занятиям. Это подтвердил приятель британской супермодели рэппер Рассел Симмонс, [Читать...]

За прошедшее время у меня было много “вкусных” встреч, много контактов с колоритными людьми, у которых есть чему поучиться. Например, мужеству – у Валентина Дикуля, артиста и врача, которого судьба била-била, а он выжил и на все сто [Читать...]