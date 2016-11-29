Интересно, кто же, всё-таки, надоумил Дидье Маруани ввязаться в авантюру с обвинением в плагиате Филиппа Киркорова? Это же какой-то сказочный бред! Ну как могут взрослые люди заниматься подобной херней? Чистой воды мошенничество! Неужели французы такие долбоёбы? Но адвоката Трунова я всегда считал крутым профи! Как же можно было повестись на эту шнягу? Никогда еще никто не отсуживал реальные деньги по обвинению в плагиате! Лучше бы наши юристы занимались мошеннической деятельностью Веры Владимировны, мамаши бывшего гендиректора РАО Сергея Федотова, разносящей взятки по судам в надежде вытащить своего проворовавшегося отпрыска с цугундера!