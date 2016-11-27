Внешний враг

Я не умею жить с идеей “внешнего врага”.

И не только в политике, нет, – в собственной жизни.

Я иногда завидую людям, чья психика устроена так, что у них вечно кто-то другой виноват: Вася, Дуся, Путин, рептилоиды, заграница.

А у меня не выходит.

Все работы, которые у меня не получились, девицы, которые меня оставили, друзья-приятели, с которыми мы поссорились, надежды, которые оказались пустыми, все глупости, все расстройства, – все это был результат моих действий, мой выбор, мое решение или моя ошибка.

Ну, в крайнем случае, это было влияние тех толчков и подножек, которые нам готовит сама жизнь.

Но так, чтобы кто-то другой мне малину испортил – такого не было никогда.

Ни Вася, ни Дуся, ни Путин, ни марсиане.

Все сам, всегда только сам.

Или не повезло.

Но не больше.

Казалось бы, мудрая, верная точка зрения. Наймите психотерапевта – и он за деньги научит вас думать так, как я думаю бесплатно.

Но преодолеть уныние – она не помогает.

Повезло тем, кто верит во внешнего врага.

Виноватишь его, виноватишь, – глядишь, уже и полегчало.