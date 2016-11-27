Каждому человеку известны люди, личность которых содержит в себе некоторое противоречие, неоднозначность.

Например, Икс – умница, талант, мастер своего дела, да и вообще масштабный парень.

И в то же время – алкоголик, дебошир, характер у него отвратительный, жену бросил с маленьким ребенком, и лучше держаться от него подальше.

Обстоятельства можно и поменять, а суть останется: люди не линейны, и все это знают.

Так ежели люди не линейны, почему нельзя предположить, что один и тот же Фидель Кастро – выдающийся политик, харизматик, оратор, народный вождь, умевший создавать хороших солдат и врачей, романтическая икона эпохи и просто исторического обаяния и размаха человек,

и в то же время – диктатор нищей страны, сохраняющей кучу запретов, зашедшей в экономический тупик, давно потерявшей свою революционную привлекательность, и на которую мы к тому же потратили 32 миллиарда, которые могли бы вложить и в Рязанскую область.

Да, такое мнение лишено популярной однозначности.

Но так ли уж она нужна – однозначность?

Может быть, мир сделается чуть-чуть интереснее и сложнее, если обойтись без нее?