Дружное ржание над Димоном выдает слепоту и невероятное, просто детское легковерие интернет-сообщества.

То есть вы действительно верите в то, что человек. находящийся на вершинах власти уже 15 лет, настолько “не фильтрует базар”?

Правда верите?

Тогда послушайте любое медведевское выступление. Там выверено каждое слово, продумана сто раз каждая формулировка, учтены любые последствия сказанного и нет никаких эмоций.

Анатолич играет роль клоуна с ледяным расчетом, он – тефлоновый. Кто пытался психовать и прессовать малохольного Димона были им сожраны вместе со шнурками. Где всесильный Кудрин и незаменимый Лужков? То-то… В жопе они. А Медведев – вот он, на своем месте.

В 2008 году в Грузии он показал миру такого имперца, что двухлетняя возня в Донбассе выглядит на ее фоне несколько спорно.

Без всяких гибридных штучек, ополченцев и “вежливых людей” русские танки просто закатали в гравий Военно-Грузинской дороги детище американских военных инструкторов и хищно остановились в 20 километрах от беззащитного Тбилиси. Россия анексировала половину Грузии и ей ничего за это, прошу заметить. не было.

Если уж и есть у Путина преемник, то конечно это – Дмитрий Анатольевич.

И вот когда ДАМ станет полновластным властителем Мордора, вот тогда он покажет всем, насколько он серьезный и лишенный чувства юмора человек.

Закроет “Эхо Москвы”, сожжет театр “Сатирикон” и лично будет пытать паяльной лампой Шендеровича и Пархоменко, приговаривая:

- Смешно тебе было, свинья? Вот щас я тебе щетину-то на спине подпалю – вот и посмеемся вместе. Щас ты мне, хряк либеральный, расскажешь свежий политический анекдот…

Так что, вы пишите ваши остроумные комментарии. Пишите…