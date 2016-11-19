Всегда удивлялся нашим издателям. Как из Сергея Минаева умудрились сделать писателя? Я прочел 3 его романа. Плеваться начинал с трети. Это же ад кромешный, а не литература. В этом смысле его смогла переплюнуть только Донцова. Но тут равных ей нет. Это просто – Сатана.

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В моей жизни было много ошибок. Прочитанная Донцова и просмотренный Эйрамджан (“Бабник”, “Моя морячка”, “Импотент” и т.п.) Зато закалка у меня теперь на всю жизнь. И теперь меня даже Басков не сломает.

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Когда я читаю Курта Воннегута – я читаю бред, абсолютный, беспомощный, дебильный. Но каждой точкой мне автор говорит – я абсолютно нормален, и я ему верю. Но когда я читаю Пелевина – все-таки я читаю бред.

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Литература России упала в дно. Я перестал покупать книги. Ушел в классику. Читаю с планшета. В книжных не был год, наверное. Мне вываливают Сорокина, при рождении мертвых лауреатов, каких-то детективщиков. Это, правда, дно литературы. Это не шутка. У меня во френдах масса талантливых поэтов и прозаиков. Но “Руссиано” топит их в своем кофейном болоте. Мне кажется, пришло время уходить от капитализма. Не все же на бабках построено. Иначе мы так литературы и не увидим.

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Глеб НАГОРНЫЙ.