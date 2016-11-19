{ 19 ноября 2016 }

Телевизор

Рубрики: [Фейсбук]  

Двенадцать лет назад я выключил телевизор.
Первое время, если люди узнавали, что я не смотрю “ящик”, то изумлялись :
-Как?! Совсем?! Не, ну а новости?
- Зачем их смотреть?
- Не, ну как…А вдруг ченить произойдет?
- Есть Интернет…
-Не, ну так нельзя…
Сегодня прочитал крик души какой-то сценаристки с ТВ. Она считает, что если люди не смотрят ящик, то в это свободное время обязательно бухают или ширяются.
Не, ну а как? Чем еще заниматься-то?
К чему я это говорю?
Просто однажды, в “Сегоднячко”, снимая репортаж об ассенизаторах, мы узнали о существовании самого точного рейтинга ТВ: если по трубам течет мало – сериал. Если жуткий поток – реклама.
Почему я знаю, что сегодня миллионы и миллионы не смотрят ТВ?
Потому, что поток дерьма стал зашкаливать.
Оглянитесь.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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