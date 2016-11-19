Двенадцать лет назад я выключил телевизор.

Первое время, если люди узнавали, что я не смотрю “ящик”, то изумлялись :

-Как?! Совсем?! Не, ну а новости?

- Зачем их смотреть?

- Не, ну как…А вдруг ченить произойдет?

- Есть Интернет…

-Не, ну так нельзя…

Сегодня прочитал крик души какой-то сценаристки с ТВ. Она считает, что если люди не смотрят ящик, то в это свободное время обязательно бухают или ширяются.

Не, ну а как? Чем еще заниматься-то?

К чему я это говорю?

Просто однажды, в “Сегоднячко”, снимая репортаж об ассенизаторах, мы узнали о существовании самого точного рейтинга ТВ: если по трубам течет мало – сериал. Если жуткий поток – реклама.

Почему я знаю, что сегодня миллионы и миллионы не смотрят ТВ?

Потому, что поток дерьма стал зашкаливать.

Оглянитесь.