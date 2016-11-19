Прочел длинный и обстоятельный тред, что чем кормит своего кота.

У кого-то кошка любит селедку, у другого – порезанную мелко свинину с сырым яйцом, у третьей – жрет только паровую треску, а телапию не жрет и т.д..

Жуть…

Вместо того, чтобы рожать и воспитывать детей, любить друг друга, заботиться о близких, люди наполняют свою жизнь эрзац-чувствами.

Есть у меня товарищ. Скала. Характер нордический. Встречаемся, а он мне в телефоне начинает фотографии своего кота показывать. Я дар речи потерял. Это что же за херня такая думаю. А херня – простая. Единственный ребенок у них с женой. 17 лет. Мальчик вырос и нестарые еще родители сублимируют всю данную им Создателем любовь на животном. Вот такая рядовая трагедия.

Одиночество-сволочь…