{ 19 ноября 2016 }

Одиночество сволочь

Рубрики: [Фейсбук]  

Прочел длинный и обстоятельный тред, что чем кормит своего кота.
У кого-то кошка любит селедку, у другого – порезанную мелко свинину с сырым яйцом, у третьей – жрет только паровую треску, а телапию не жрет и т.д..
Жуть…
Вместо того, чтобы рожать и воспитывать детей, любить друг друга, заботиться о близких, люди наполняют свою жизнь эрзац-чувствами.
Есть у меня товарищ. Скала. Характер нордический. Встречаемся, а он мне в телефоне начинает фотографии своего кота показывать. Я дар речи потерял. Это что же за херня такая думаю. А херня – простая. Единственный ребенок у них с женой. 17 лет. Мальчик вырос и нестарые еще родители сублимируют всю данную им Создателем любовь на животном. Вот такая рядовая трагедия.
Одиночество-сволочь…

Сергей Ключенков


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