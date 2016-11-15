Арестовали поэта Улюкаева, автора трех стихотворных подборок в журнале “Знамя” – беспрецедентная атака на русскую словесность! Почему до сих пор молчит Лев Рубинштейн?! Где бессрочная голодовка Сергея Гандлевского у дверей здания ФСБ на Лубянке?! Я не вижу заявления ПЕН-центра! Отечественная литература в опасности! Кушнер просто обязан бить в набат, требуя немедленного освобождения пиита! Чупринин уже вылетел в Брюссель, дабы выступить по этому поводу с трибуны в Совете Европы?! Борис Херсонский уже разразился виршем, обличающим это дикое зверство кровавого режима?! Иосиф Бродский был в свое время осужден за талант – теперь по его стопам пойдет и Улюкаев. Давит Россия свои дарования катком репрессий! Кошмар и ужас…