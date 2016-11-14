Всё идёт (хочется сказать прётся) в нашу строну. Молдавия, Болгария, во Франции дочь моего знакомца воодушевилась… но что тревожит…

Тревожит рукотворное разделение внутри нас. Продолжение гражданской войны – красные vs белые. Радикализация крайних проявлений запредельная. Разжигание конфликта на ровном месте, не из-за чего. По сути, мы уже давно смешали эти краски – герб и флаг с гимном у адекватных никак не бьются, а звучат и смотрятся вполне органично.

Вот убей Бог, не вижу – в чём конфликт! Историю не перекроить – она такая, как есть. Всё в ней было и позор и слава, и жертвенность и жестокость. И принимать её надобно целиком, без истерик и взвизгов.

От принимающих решения по вопросам трактовок и интерпретаций хочется взвешенности и мудрости.