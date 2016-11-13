{ 13 ноября 2016 }

Перепалка

Рубрики: [Фейсбук]  

Все обсуждают перепалку Саакашвили и Гончаренко у Шустера, а я как всегда зрю в корень. У Гончаренко ведь подрастает сын. Пройдет годков двадцать и этот мальчишка наверняка подастся в политику. Гены дадут о себе знать и свистеть не мешки ворочать. Он возьмет другую фамилию, отрёкшись и от папы Гончаренко и от дедушки Костусева. Он воплотит в себе самые худшие черты предков. Он выберет к себе в соратники такое же шлимазлическое недоразумение как Шмушкович. Он будет менять риторику и взгляды каждый месяц, но все равно пролезет во власть. Его будут ненавидеть и бандеровцы, и ватники, и креаклы, и рабочий класс. В общем, самое худшее еще впереди. Некоторые горячие головы предлагают национализировать имущество нынешнего политического класса. Я же полагаю, что для будущего целесообразнее будет кастрировать многих сегодняшних политиканов чтобы они не успели оставить потомство!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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