Все обсуждают перепалку Саакашвили и Гончаренко у Шустера, а я как всегда зрю в корень. У Гончаренко ведь подрастает сын. Пройдет годков двадцать и этот мальчишка наверняка подастся в политику. Гены дадут о себе знать и свистеть не мешки ворочать. Он возьмет другую фамилию, отрёкшись и от папы Гончаренко и от дедушки Костусева. Он воплотит в себе самые худшие черты предков. Он выберет к себе в соратники такое же шлимазлическое недоразумение как Шмушкович. Он будет менять риторику и взгляды каждый месяц, но все равно пролезет во власть. Его будут ненавидеть и бандеровцы, и ватники, и креаклы, и рабочий класс. В общем, самое худшее еще впереди. Некоторые горячие головы предлагают национализировать имущество нынешнего политического класса. Я же полагаю, что для будущего целесообразнее будет кастрировать многих сегодняшних политиканов чтобы они не успели оставить потомство!