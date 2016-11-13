Таинственная страсть

Заканчиваю перечитывать ТАИНСТВЕННУЮ СТРАСТЬ.

Удивительная штука: роман очень слабый, местами на грани графомании, а кое-где и за гранью.

Некоторые пафосные фрагменты, когда герои ни с того ни с сего начинают читать стихи, вызывают чувство неловкости за них и за автора.

Равно как и места, где они , не дотрахавшись, начинают переживать за Чехословакию, но потом все-таки трахаются дальше.

Имена персонажей, которыми так гордится автор в экранизации, зачастую за пределами элементарного вкуса – чего стоят Влад Вертикалов( Высоцкий) или Кукуш Октава ( Окуджава)!

Не видеть этого – выказать неуважение к автору “Затоваренной бочкотары” и “Апельсинов из Марокко”.

Промолчать об этом – как предать свою давнюю юношескую влюбленность в героев.

Словом, роман провальный, а закрывать книгу не хочется.

Потому что там было теплее и человечнее

В той безнадеге была надежда.

А в сегодняшней ее уже нет.