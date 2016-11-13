Заканчиваю перечитывать ТАИНСТВЕННУЮ СТРАСТЬ.
Удивительная штука: роман очень слабый, местами на грани графомании, а кое-где и за гранью.
Некоторые пафосные фрагменты, когда герои ни с того ни с сего начинают читать стихи, вызывают чувство неловкости за них и за автора.
Равно как и места, где они , не дотрахавшись, начинают переживать за Чехословакию, но потом все-таки трахаются дальше.
Имена персонажей, которыми так гордится автор в экранизации, зачастую за пределами элементарного вкуса – чего стоят Влад Вертикалов( Высоцкий) или Кукуш Октава ( Окуджава)!
Не видеть этого – выказать неуважение к автору “Затоваренной бочкотары” и “Апельсинов из Марокко”.
Промолчать об этом – как предать свою давнюю юношескую влюбленность в героев.
Словом, роман провальный, а закрывать книгу не хочется.
Потому что там было теплее и человечнее
В той безнадеге была надежда.
А в сегодняшней ее уже нет.
Таинственная страсть
Заканчиваю перечитывать ТАИНСТВЕННУЮ СТРАСТЬ.
Оставьте комментарий
|««« Психоз
|Перепалка »»»