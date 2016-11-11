Эпоха опошлила донельзя слова “волонтёр”, “активист” и “общественник”. У меня есть желание бескорыстно делать что-то полезное для социума, но есть две проблемы. Во-первых, я не могу участвовать в массовых акциях общественных организаций потому что 90% их активистов это крикливые невротики с засаленными волосами и мешками под глазами, от одного их вида чисто физиологически наизнанку выворачивает, я с ними срать на одном поле не сяду, да. Во-вторых, я не хочу, чтобы моя активность использовалась кем-то ради пиара, рекламы и политических дивидендов – бесплатно пашут пятьдесят человек, а потом пригонят камеру и снимут, что всё это благодаря какому-нибудь депутату Васылю Нетудыхате. Какие еще варианты? Придется делать добрые дела втихаря и в одиночку наверное.