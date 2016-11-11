{ 11 ноября 2016 }

Эпоха

Рубрики: [Фейсбук]  

Эпоха опошлила донельзя слова “волонтёр”, “активист” и “общественник”. У меня есть желание бескорыстно делать что-то полезное для социума, но есть две проблемы. Во-первых, я не могу участвовать в массовых акциях общественных организаций потому что 90% их активистов это крикливые невротики с засаленными волосами и мешками под глазами, от одного их вида чисто физиологически наизнанку выворачивает, я с ними срать на одном поле не сяду, да. Во-вторых, я не хочу, чтобы моя активность использовалась кем-то ради пиара, рекламы и политических дивидендов – бесплатно пашут пятьдесят человек, а потом пригонят камеру и снимут, что всё это благодаря какому-нибудь депутату Васылю Нетудыхате. Какие еще варианты? Придется делать добрые дела втихаря и в одиночку наверное.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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