{ 11 ноября 2016 }

Трамп

Рубрики: [Фейсбук]  

Всероссийский психоз в связи с избранием Трампа президентом, мне кажется попыткой немного пожить чужой интересной жизнью.
В ней – перемены, и новые рабочие места, и конец военных интервенций, и мечта о великом будущем для “страны и миллионов ее трудолюбивых мужчин и женщин”.
В этой чужой жизни – надежда на справедливость, забота о военных ветеранах, экономический рост, низкие налоги и энтузиазм.
Спутся несколько дней морок рассется и мы снова начнем привыкать к сирийским новостям, платным парковкам и замороженным пенсионным накоплениям.
Вместо инфраструктурных проектов Трампа нам предложат десяток новых футбольных стадионов, промышленность будет продолжать работать из последних сил, а миллионы трудолюбивым мужчин и женщин будут едва сводить концы с концами.

Сергей Ключенков


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