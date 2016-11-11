Президентство Трампа это финальный аккорд сумасшедшего 2016 года, ознаменовавшегося сенсационной победой “Лестера” в чемпионате Англии и брэкситом. Главный тренд года – ты можешь быть записным лузером, заштатным аутсайдером, на тебя не ставит никто, а ты приходишь и побеждаешь, [Читать...]

Эйфория в связи с победой Трампа чрезмерна и количество ваших немыслимых хотелок зашкаливает. Я лично буду доволен президентством Трампа, если при его правлении коллективный мустафа лещенко будет навсегда снят с грантового довольствия и официальный Киев принудят к полному [Читать...]