Памятник Владимиру – плохой.

Однако и памятник Петру (бывшему Колумбу) – ужасный.

А Манежная площадь – еще хуже.

А Калужская площадь – советский кошмар.

Да и Новый Арбат, хоть у некоторых он и вызывает ностальгическое чувство, – уродлив.

И проспект Сахарова – отвратительный.

И Арбатская площадь, с брежневским Генштабом и новоделом напротив “Праги”, – безобразна.

И Пушкинская площадь, с бывшим советским кинотеатром на месте монастыря, Пушкиным не на своем месте и дурацким сквером на месте прекрасной старинной застройки, – чуть лучше, но тоже печальна.

И нынешняя стройка бетонного “парка” на месте Зарядья, с каким-то “парящим мостом” по соседству с Василием Блаженным и огромной гостиницей, – ужас что такое.

А небоскреб на Садовом кольце, у Оружейного переулка?

А “Лотте плаза”?

А Шолохов с лошадями на бульваре?

А застроенная адом площадь перед Курским вокзалом?

А жуткая “Легенда Цветного” на Трубной площади?

А катастрофический объект, иначе не скажешь, в начале Рождественского бульвара?

А ужасы за “Павелецкой”, у реки, – ужасы, что видны с Красной площади?

А мрак, в котором сидит теперь Дом Фотографии на Остоженке, и мрак напротив него, и еще много пошлого, безжизненного мрака на “Золотой миле”?

А бессмысленный Энгельс на стрелке Остоженки и Пречистенки?

А несчастная Лубянская площадь – с монстрами КГБ-стиля и ТЦ “Наутилус”?

А зверский “лас-вегас” на Арбате, вскоре по правой стороне, если идти от “Праги”?

А Кремлевский дворец съездов?

А чудовищный Пушкин с Гончаровой на Никитских воротах?

А бедная Якиманка, превращенная в скоростной загородный хайвэй?

А безобразная советская застройка Полянки – напротив прекрасных церквей?

А цэковские башни, которые всажены в лучшие околоарбатские переулки – с полным наплевательством на обстоятельства места?

А Олимпийский проспект, еще одно зверское уничтожение города во имя загородного шоссе прямо в центре?

А здание Лукойла на Чистых прудах?

А здание ВТБ – там же?

А – наконец – произведение артиста Калягина там же?

Вся Москва – вся, повторяю, Москва, – которая выстроена после 1953 года – это одно сплошное и непростительное уродство.

И только маленькая Белая площадь, скромная Белая площадь у метро “Белорусская”, – то единственное место, где что-то новое вышло уместным и красивым.

Все остальное – ад, ад.