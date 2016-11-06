{ 6 ноября 2016 }

Памятник Владимиру

Рубрики: [Фейсбук]  

Памятник Владимиру – плохой.
Однако и памятник Петру (бывшему Колумбу) – ужасный.
А Манежная площадь – еще хуже.
А Калужская площадь – советский кошмар.
Да и Новый Арбат, хоть у некоторых он и вызывает ностальгическое чувство, – уродлив.
И проспект Сахарова – отвратительный.
И Арбатская площадь, с брежневским Генштабом и новоделом напротив “Праги”, – безобразна.
И Пушкинская площадь, с бывшим советским кинотеатром на месте монастыря, Пушкиным не на своем месте и дурацким сквером на месте прекрасной старинной застройки, – чуть лучше, но тоже печальна.
И нынешняя стройка бетонного “парка” на месте Зарядья, с каким-то “парящим мостом” по соседству с Василием Блаженным и огромной гостиницей, – ужас что такое.
А небоскреб на Садовом кольце, у Оружейного переулка?
А “Лотте плаза”?
А Шолохов с лошадями на бульваре?
А застроенная адом площадь перед Курским вокзалом?
А жуткая “Легенда Цветного” на Трубной площади?
А катастрофический объект, иначе не скажешь, в начале Рождественского бульвара?
А ужасы за “Павелецкой”, у реки, – ужасы, что видны с Красной площади?
А мрак, в котором сидит теперь Дом Фотографии на Остоженке, и мрак напротив него, и еще много пошлого, безжизненного мрака на “Золотой миле”?
А бессмысленный Энгельс на стрелке Остоженки и Пречистенки?
А несчастная Лубянская площадь – с монстрами КГБ-стиля и ТЦ “Наутилус”?
А зверский “лас-вегас” на Арбате, вскоре по правой стороне, если идти от “Праги”?
А Кремлевский дворец съездов?
А чудовищный Пушкин с Гончаровой на Никитских воротах?
А бедная Якиманка, превращенная в скоростной загородный хайвэй?
А безобразная советская застройка Полянки – напротив прекрасных церквей?
А цэковские башни, которые всажены в лучшие околоарбатские переулки – с полным наплевательством на обстоятельства места?
А Олимпийский проспект, еще одно зверское уничтожение города во имя загородного шоссе прямо в центре?
А здание Лукойла на Чистых прудах?
А здание ВТБ – там же?
А – наконец – произведение артиста Калягина там же?
Вся Москва – вся, повторяю, Москва, – которая выстроена после 1953 года – это одно сплошное и непростительное уродство.
И только маленькая Белая площадь, скромная Белая площадь у метро “Белорусская”, – то единственное место, где что-то новое вышло уместным и красивым.
Все остальное – ад, ад.

Дмитрий Ольшанский


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