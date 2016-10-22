Много лет жил в Крыму. Много ездил по Крыму. Хорошо помню Севастополь 70-ых – просторные чистые улицы, много света, невероятно вежливые люди…Хорошо помню Евпаторию 70-ых – маленький провинциальный город, темные улицы, люди зажатые и угрюмые. Сегодня все поменялось – Севастополь превратился в один из самых уродливых городов мира – всюду мусор, темные тревожные улицы, вонь, свалка, хамство…А Евпатория – сказочный город, немыслимый для бывшего СССР: вчера весь день меня не покидало чувство , что я в Стамбуле, или в небольшом итальянском городке. Чисто, светло, спокойно, потрясающе обходительные люди…В Евпатории сегодня хочется жить. Севастополь хочется забыть как страшный сон. Куда он делся, этот Легендарный Севастополь,Гордость русских моряков?

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И еще про Севастополь. Здесь всегда были отвратительные чиновники. Я -то знаю – много лет писал еще советское время из Крыма для “Комсомольский правды”. Но сегодня – это просто словами не передать. Я лучше всех в мире знаю, как дозваниваться до чиновников – веду курс в Йельском университете под названием “Как дозвониться чиновнику”. Так вот я 2(два) дня не смог дозвониться ни по одному телефону Департамента образования севастопольского правительства. Когда все же дозвонился какой-то мелкой чиновнице, она не зная, что я хочу, тут же на всякий случай предупредила меня, что без их разрешения снимать нельзя. Позвонил в приемную губернатора – был там Меняйло, которого поменяйло на на Овсянникова. Прошу дайте мне его электронный адрес – нет, куда там…Тогда пришлось признаться, что я друг Путина, брат Медведева, мать Шойгу…Тогда с трудом, на дали. Написал. Молчание. Послал всех на хер и снимал без разрешения. Севастополь, Севастополь, Гордость русских моряков.