{ 21 октября 2016 }

«Инферно»: Ищи и обрящешь

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Инферно

Несмотря на то, что книги Брауна, а затем и экранизации Ховарда тематически носят интеллектуальный характер, обе интерпретации приключений профессора Роберта Лэнгдона (особенно вторая) являются не более чем развлекательными произведениями. В третьем же фильме режиссёр Рон Ховард отбрасывает утомительные занудства, свойственные всем персонажами (естественно, кроме самого Лэнгдона, его слушать всегда интересно), а решает показать нам бодрый и красочный забег по красивейшим архитектурным шедеврам Флоренции и Венеции.  

Наконец отойдя от «церковной» тематики «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов», возникает более светская проблема героя Тома Хэнкса, хотя так или иначе связанная с божественным, а точнее с «Божественной комедией» Данте. Первая глава из неё, которая называется по-итальянски Инферно, становится источником вдохновения для радикального миллиардера Бертранда Зобриста (Бен Фостер), решившего, что 8 миллиардов людей для планеты уже перебор и надо население как-то подсократить, раза так в два. Он создаёт вирус (что за вирус? как он его создал? из чего?), упаковывает в специальный контейнер, прячет его и по законам жанра умирает, оставляя незаурядные подсказки, ведущие к тому месту, где и находится этот самый вирус. Подсказки связаны непосредственно с произведением Данте, а Роберт Лэнгдон является специалистом в его творчестве (кажется, как и в творчестве любого другого деятеля искусства). Но вот одна проблема – он неожиданно для себя просыпается в местной итальянской больнице с сотрясением мозга и частичной амнезией. Последнее что он помнит – как он мирно сидел на лавочке у себя в Кэмбридже, а теперь у него кровотечение, галлюцинации на тему ада, и он в Италии. Стартовый пакет похлеще, чем у ребят из «Мальчишника в Вегасе». 

Если в предыдущих частях прежде чем перейти к экшен-сегментам постоянно один из героев анализировал сложившуюся ситуацию, в «Инферно» Рон Ховард решил идти по принципу «меньше слов, больше действий». От этого первую часть фильма мы мало слышим от Лэнгдона занимательных фактов из-за его постоянной головной боли и амнезии, а во второй части – из-за того, что некогда, всё время нужно куда-то, от кого-то и за кем-то бежать. Бегает он обычно со своей напарницей по фильму – местным врачом Сиенной (Фелисити Джонс), которая (вот это совпадение) тоже специалист по Данте. По сути, она ничем не уступает Одри Тату из «Кода да Винчи», тоже достаточно живая и привлекательная (про невыразительную и ничем не запоминающуюся актрису из «Ангелов и демонов» даже говорить не хочется). Спасибо, что хоть на этот раз без ужасных французских и итальянских акцентов, которые тогда в нашем дубляже решили сохранить. Трудно, наверное, было объяснить нашим прокатчикам, что русский с французским и итальянским акцентами – это не так мило и забавно, как английский с налётом итальянского и французского. Ещё один участник бегового марафона – французский актёр Омар Си, играющий агента ВОЗа. Омар Си окончательно сменил на посту Жана Рено – известного французского актёра, которого зовут каждый раз, когда в крупном голливудском блокбастере нужно изобразить персонажа-француза (естественно, чтобы добавить к общемировым сборам пару лишних сотен франков, простите, евро).  

Главный злодей фильма, тот который миллиардер, ведь просто злодеев и неприятелей Лэнгдона в «Инферно» непочатый край, уж больно карикатурный. Если в «Ангелах и демонах» было не так много плюсов, одним весомым уж точно был его антагонист (не буду спойлерить, вдруг кто не смотрел). Здесь же, во-первых, он известен с самого начала, во-вторых, непонятно чем мотивирован. Он умный и пришёл к выводу, что много народа – мало кислорода, поэтому решил уничтожить половину человечества? Или может одним пасмурным понедельничным утром продавщица в супермаркете не предложила ему пакет, и он решил уничтожить мир? А может он просто сошёл с ума, понял, что у него куча денег и почему бы их не потратить на создание уникального вируса (чем априори уже не особо удивишь в наше время) и уничтожить всех людей? А может шекспировские страсти дали знать, но это уж как-то совсем далеко от Данте? Причем если дальше анализировать логику фильма, то понимаешь, что Рон Ховард расставил гениальные ловушки для критики своего фильма. Так как это сугубо приключенческий фильм (и в этой ипостаси у «Инферно» проблем нет) с набором головоломок, в нём буквально на каждом углу расставлены довольно-таки резкие сюжетные повороты (даже самоубийство Зобриста в начале тоже отчасти сюжетный твист). И фишка в том, если кто захочет обвинить фильм и персонажей в нелогичности в той или иной сцене, естественно объяснив в чём проблема, рискует вместо рационального ответа получить вполне обоснованное обвинение в спойлерах. Но, будучи предельно аккуратным, мне хотелось бы отметить один из ключевых моментов фильма, вызвавший у меня сомнения. Зобрист очевидно подготовил всё заранее и спрятал вирус в конечном пункте приключений Лэнгдона тоже заранее. Естественно, непонятно, как и когда это произошло, но место это крайне публичное (всё что я могу сказать). Зобрист умер несколько дней назад, то есть спрятал он пакет с вирусом дней за 3-5. (Почему никто за это время его не нашёл чисто случайно и не позвонил в службы безопасности, это большой секрет). 

Но с другой стороны, кто будет искать, или даже успевать находить логику в столь бодром приключенческом фильме? Ведь Ховард сделал всё, чтобы наш мозг отключился при просмотре: быстрый монтаж, умопомрачительные виды Флоренции, Венеции и Стамбула, совсем уж ненавязчивая музыка Ханса Циммера, постоянно ошарашенный Том Хэнкс, безумно привлекательная Фелисити Джонс, погони, стрельба и немножко Данте. Лучшая часть далеко не безгрешной трилогии. 

Инферно (Inferno)

«Инферно» Постер

Год: 2016

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив

Страна: США, Япония, Турция, Венгрия

Режиссер: Рон Ховард

Сценарий: Дэвид Кепп, Дэн Браун

Продюсер: Майкл Де Лука, Андреа Джаннетти, Брайан Грейзер

Оператор: Сальваторе Тотино

Композитор: Ханс Циммер

Художник: Питер Венхам, Бенце Эрдейи, Жужа Кисмарти-Лехнер

В ролях: Том Хэнкс, Бен Фостер, Сидсе Бабетт Кнудсен, Фелисити Джонс, Ирфан Кхан, Омар Си

Бюджет: $75 000 000

Мировая премьера: 8 октября 2016

Премьера в РФ: 13 октября 2016, «WDSSPR»

Продолжительность: 121 мин. / 02:01

Вадим Богданов


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