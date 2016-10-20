Пару слов вдогонку вчерашним новостям про “кардинальные перемены” в управлении нашей спортивной отраслью. Вот уже даже не смешно, ей богу. Можно говорить про “Мутко опять всех переиграл”, можно про плевок в лицо нашим “зарубежным партнерам”, или про спецоперацию в духе “своих не сдаем”, но вот, честное слово, не смешно. И не весело.

Хотели формально оторвать Мутко от оперативного руководства отраслью-получите теперь его в роли куратора в Правительстве, что вкупе с креслом главы РФС дает просто широчайшие полномочия на спортивной поляне, особенно на фоне грядущего (надеюсь) домашнего чемпионата мира и назначения главой министерства твоего заместителя, за пять лет работы ни разу не появившегося ни в публичном пространстве, ни на экспертных и профессиональных площадках с каким то самостоятельным месседжем, идеей, проектом, хоть с чем-нибудь. Пожалуй, это “идеальный чиновник” под кураторство своего бывшего руководителя. Вот более 5 лет человек проработал на должности Замминистра спорта, а никто из моих многочисленных “спортивных” знакомых не может сказать о нем ничего плохого и ничего хорошего. То есть просто ничего. Олимпийский чемпион по фехтованию, молодой, всегда хорошо выглядящий человек в безупречном костюме, вежливый, корректный и тактичный в общении (это из личного опыта), нигде и ни в чем не замаранный, не замешанный и не заподозренный. Вот, видимо, отсутствие негативного бэкграунда, харизмы, самостоятельности, какого бы то ни было собственного ресурса-финансового, политического, пиаровского, вкупе с молодостью и олимпийским титулом и стали главной причиной назначения Павла Колобкова. Очень сомнительно, что в этой ситуации бывший подчиненный будет предпринимать хоть какие то шаги, в деталях не согласованные с бывшим начальником и нынешним куратором, как неоднократно делал сам министр Мутко, как при кураторстве вице-премьера Жукова, так позднее и Козака, а в последнее время- Дворковича. Конечно, если бы министром назначили условного Фетисова, или Роднину, ситуация была бы принципиально иной.

Не верится, но снаряд опять упал в ту же воронку, что и после Ванкувера, когда в тот момент Президент Медведев хотел уволить министра Мутко, а в результате в отставке оказался его зам Алешин и глава ОКР Тягачев. Удивительное повторение, не правда ли? Только на сей раз в роли проигравших Юрий Нагорных и Александр Жуков, по слухам, узнавший о своем желании “сосредоточиться на работе в Думе” чуть ли не из вечерних новостей. Виталия Леонтьевича можно поздравить-опытный царедворец опять оказался первым в схватке бульдогов под кремлевским ковром, и в этом виде борьбы без правил равных ему по прежнему нет.

А вот всем остальным можно только посочувствовать. И Нагорных, и Жукову, и Медведеву, получившему зама, которого он 6 лет безуспешно пытался уволить, и “зарубежным партнерам”, которые теперь будут еще более озлоблены и негативно настроены по отношению к России и российскому спорту, подкрепившись в полной уверенности, что их, как минимум, обманули, а как максимум, мягко говоря, проигнорировали. Вероятно, последнее обстоятельство и стало определяющим в принятии состоявшегося решения, но тот факт, что это очевидно не облегчит нам возвращение в формат дружеских доверительных отношений с международной олимпийской и вообще спортивной семьей, почему то решили в расчет не брать, что, с моей точки зрения, не очень разумно, если вспомнить о попытках отобрать у нас домашний чемпионат мира по футболу 2018 года, которые теперь уж точно не прекратятся, а, скорее всего, усилятся. Дополнительные аргументы в руки наших недоброжелателей мы предоставили снова сами, как бы одев красное на встречу с быком.

И, наконец, совсем уж обидно все это слышать и видеть для огромной армии российских спортивных болельщиков, где то справедливо, а где то эмоционально, но связывающих все российские поражения и унижения в спорте последних лет в первую очередь с фигурой спортивного министра, степень непопулярности которого в кругах любителей спорта просто зашкаливает, в чем легко убедиться, почитав любой из многочисленных болельщицких форумов, где в необходимости отставки Мутко в едином порыве объединяются государственники и либералы, армейцы и спартаковцы, студенты и пенсионеры. Впрочем, пренебрегать их мнением у нас становится уже правилом хорошего тона. Мы давно привыкли к тому, что за провалы у нас никого не наказывают, наказывают только за нелояльность. Но вот правда-что еще должен сделать высокопоставленный чиновник, чтобы быть отправленным в отставку без повышения, то есть публичного поощрения? Убить кого-нибудь в своем рабочем кабинете и выложить это в социальные сети? Или может где-нибудь в южных республиках и это как то проканает?

В последних кадровых новостях из спортивного цеха главное-не назначение Колобкова (возможно, он себя еще проявит с самой лучшей стороны), не грядущая отставка Жукова (Александр Дмитриевич, при всех своих бесспорных заслугах, разумеется несет свою немалую долю ответственности за печальное спортивное лето-2016), и даже не в формальном повышении Мутко (он опытный чиновник, и, возможно, найдет себя в новом качестве), а в том сигнале, который мы подаем всем-не только вовне, но и внутри страны. “У нас всё хорошо, в нашем спорте всё в порядке, направление верное, есть “отдельные недоработки”, но в целом “верным курсом идете, товарищи!”. А это неправда, и не хорошо, и не в порядке, и с направлением курса что то не то. Но невозможно лечить болезнь, не признавая диагноз.