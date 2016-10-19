Одним из символов советской пошлости является Михал Михылыч Жванецкий. Со всеми своими ярмарочными ужимками, вымученными остротами, претензиями на мудрость, вечной фигой в кармане власти, которая исправно приглашала его на все юбилеи «чисто поржать». Особенно Жванецкий стал невыносим когда [Читать...]

Ох и герой Жванецкий! Вышел и сказал правду-матку в лицо тихим телевизионщикам в спокойной Москве! А слабо Михал Михалычу было выйти в Киеве на сцену дворца «Украина» и при полном зале обратиться к Порошенко “Что ж ты, сука, [Читать...]