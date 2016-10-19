{ 19 октября 2016 }

Жванецкий

Рубрики: [Фейсбук]  

Одним из символов советской пошлости является Михал Михылыч Жванецкий.
Со всеми своими ярмарочными ужимками, вымученными остротами, претензиями на мудрость, вечной фигой в кармане власти, которая исправно приглашала его на все юбилеи “чисто поржать”.
Особенно Жванецкий стал невыносим когда окончательно вжился в роль мудрого старого еврея, который все знает и все понимает и сейчас все объяснит. Профессиональный рассказчик анекдотов, который почему-то решил, что он – философ и мыслитель.
Но еще хуже Жванецкого только культ великого артиста Аркадия Райкина. Вот уж образцовая, просто свинцовая мерзость. Но Райкин родил хорошего сына, а Жванецкий – ничего…

Сергей Ключенков


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