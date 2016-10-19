В любом областном центре есть два, максимум – три театра. Какой-нибудь «театр русской драмы имени братьев Черепановых» и ТЮЗ. Оба сводят концы с концами за счет концертов Стаса Михайлова и новогодних елок, а актеры, чтобы не умереть с [Читать...]

Александр Еремеев (на фото) назначен на должность директора Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Решение о его назначении было принято на заседании Совета директоров театров, которое состоялось 5 мая 2015 года в Департаменте культуры города Москвы. [Читать...]

С 22 октября по 1 ноября на Московских театральных площадках пройдет VIII Международный театральный форум “Золотой Витязь”. Участниками фестиваля станут ведущие Московские театры, среди которых: Государственный академический Малый театр, МХТ им. А.П.Чехова, Театр Петра Фоменко, РАМТ, Московский драматический [Читать...]

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ Спектакли театра “Кремлевский балет” 11 Дон Кихот 12 Щелкунчик 14, 16 (14.00) Ромео и Джульетта 15 (14.00) Руслан и Людмила ТЕАТР им. МОССОВЕТА Б.Садовая ул., 16, сад “Аквариум” 10 Искушение (спектакль “Арт-партнер XXI” с участием Л.Полищук, [Читать...]

Народный артист России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон предложил перепрофилировать часть театров в спальных районах Москвы под концертные залы, в которых могли бы выступать молодые исполнители. – Не имеет ли смысл часть этих театров [Читать...]