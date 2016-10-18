Наверное, у меня хроническая нехватка общественного темперамента, но мне абсолютно безразлично кому, где и какой памятник установлен.

Я только не люблю, когда памятники сносят и не очень радуюсь установке новых.

А так – стоит и пусть стоит себе.

Лишь бы вписывался архитектурно в окружающую действительность и не очень поганил ее.

Может, кто-то когда-нибудь заинтересуется и захочет узнать побольше о том, каким человеком был этот каменный истукан.

А потом попытается самостоятельно для себя решить, был ли тот убийцей или же героем всея народа.

А вздрючивать себя и других из-за памятников – страусиная забава, когда голову в песок, чтобы не видеть настоящих проблем.

Такое мое не слишком просвещенное мнение.