Иван Грозный. Царь. Не хуже других того времени. Народу погубил меньше многих европейских коллег. Пытался решить проблемы доступными ему способами. Сына не убивал. Популяризировал монархию. Че вы к нему пристали? Ну, может с психикой были нелады. Так работа сложная. У евромонархов, что ли с психикой все было хорошо? Так вон, Генрих 6 Английский – голов не рубил, зато впадал в прострацию. В результате – война роз и смена династий. Тысячи душ погибло из-за прострации короля. Потеряны все французские владения.
А при Грозном Россия расширялась.
Опричнина? Ну и что? Попытка создать особый аппарат подчиненный лично царю. Неудачная? Знаете, бывали социальные эксперименты и пострашней.
Нормалный был царь. Своевременный.
Иван Грозный
Иван Грозный. Царь. Не хуже других того времени. Народу погубил меньше многих европейских коллег. Пытался решить проблемы доступными ему способами. Сына не убивал. Популяризировал монархию. Че вы к нему пристали? Ну, может с психикой были нелады. Так работа сложная. У евромонархов, что ли с психикой все было хорошо? Так вон, Генрих 6 Английский – голов не рубил, зато впадал в прострацию. В результате – война роз и смена династий. Тысячи душ погибло из-за прострации короля. Потеряны все французские владения.
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