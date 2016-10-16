{ 16 октября 2016 }

Иван Грозный

Рубрики: [Фейсбук]  

Иван Грозный. Царь. Не хуже других того времени. Народу погубил меньше многих европейских коллег. Пытался решить проблемы доступными ему способами. Сына не убивал. Популяризировал монархию. Че вы к нему пристали? Ну, может с психикой были нелады. Так работа сложная. У евромонархов, что ли с психикой все было хорошо? Так вон, Генрих 6 Английский – голов не рубил, зато впадал в прострацию. В результате – война роз и смена династий. Тысячи душ погибло из-за прострации короля. Потеряны все французские владения.
А при Грозном Россия расширялась.
Опричнина? Ну и что? Попытка создать особый аппарат подчиненный лично царю. Неудачная? Знаете, бывали социальные эксперименты и пострашней.
Нормалный был царь. Своевременный.

Андрей Добров


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