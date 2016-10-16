В грустном, но прекрасном городе Александрове Владимирской области, в музее Ивана Грозного, заметил я вот какую фразу на стенде: “В ожесточенной борьбе за укрепление государственности Иван Грозный был вынужден прибегнуть к самым крайним мерам”. Вот это хорошо. Это [Читать...]

В середине ноября 1581 года произошло событие, потрясшее тогдашнюю Россию и до предела обострившее и без того сложную и противоречивую обстановку в государстве. В порыве запальчивости и гнева царь Иван Грозный убил железным посохом своего старшего сына Ивана. [Читать...]