Шестидесятые годы – вообще-то прекрасная эпоха – кое в чем перед нами виноваты.

Дело в том, что те ценности, в которые шестидесятые верили – и которые справедливо считали освобождающими, протестными, – с тех пор сделались властью. Инструментом господства, источником цензуры и ада.

Шестидесятые верили в молодость.

Но они еще не знали, что молодость – это принудительный эйджизм работодателей, анорексия, пластическая хирургия и бесконечная тупость подросткового кино.

Шестидесятые верили в революцию.

Но они еще не знали, что революция – это стандартная политтехнологическая машинка по замене одних жуликов на других жуликов, только более наглых и жестоких.

Шестидесятые верили в права женщин.

Но они еще не знали, что вместо патриархальности может появиться не равенство, а матриархат, власть злых и мстительных теток.

Шестидесятые верили в мудрость Востока.

Но они еще не знали, что вся альтернативная духовность – как собственно восточная, так и та, что у психотерапевтов, – быстро сделается огромным бизнесом для внушения клеркам пошлятины с почасовой оплатой.

Шестидесятые верили в открытый мир.

Но они еще не знали, что открытым миром будут пользоваться прежде всего миллиардеры, гастарбайтеры и террористы, а обычному человеку от этой открытости станет тяжко – деньги и работа от него уедут, мигранты к нему приедут.

Шестидесятые верили в социальное разнообразие.

Но они еще не знали, что это тогда, полвека назад, в разнообразии лиц среди мистеров Смитов была свобода и свежесть, – а теперь это обязательный культ любых меньшинств, позорящий и затыкающий каждого, кто имел неосторожность вступиться за большинство.

Шестидесятые начались с удивительного множества гениев, оказавшихся примерно в одних местах в одно время – как русские писатели в южных губерниях империи Николая и Александра, как художники Ренессанса в Риме-Венеции-Флоренции шестнадцатого века, – но кончаются они страшной жабой, рвущейся в президенты Америки и готовой устроить мировую войну.

Войну – во имя тех ценностей, про которые вроде бы был весь рок-н-ролл, весь хиппизм-пацифизм.

И характерно, что веселый, свободный человек Дональд Трамп – ведь это с ним воюет теперь власть и система, выросшая из шестидесятых, – это человек из старого мира пятидесятых.

Из того мира Элвиса и Эйзенхауэра, который опрокидывали революционеры когда-то, и который теперь вернулся, чтобы этим бывшим революционерам, давно превратившимся в цензоров и жаб, хоть как-нибудь попортить кровь.

Так возвращается некогда проклятый позавчерашний день – чтобы помешать дню вчерашнему, казавшемуся таким свободным, но уже успевшему осточертеть.

И все-таки.

Я написал, что шестидесятые виноваты.

Нет, это не так.

Ну разве может быть виноват человек – в том, что прожил слишком долгую жизнь, и пережил самого себя?

Так что скажем иначе.

Да, шестидесятые стали адом.

Но они были прекрасны.