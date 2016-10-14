«Комната»: А за закрытой дверью целый мир

«Комната» у Леонарда Абрахамсона получилась невероятно сильным и трогательным фильмом о матери и сыне, их отношениях, когда они были пленниками, запертыми в Комнате без какой-либо связи с внешним миром. Мама, её великолепно сыграла Бри Ларсон, в Комнате уже 7 лет. Её сын, маленький Джек (Джейкоб Тремблэ), родился там 5 лет назад, и не догадывается о существовании внешнего мира.

Фильм снят по книге Эммы Донохью. Писательница сама взялась за адаптацию своего романа для экрана, и её работа серьезно претендовала на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Она описывает Комнату как место, в котором для юного Джека есть всё необходимое, чтобы жить: ванна, туалет, кухня, кровать. Каждое утро он с мамой делает зарядку – бегает от одной стены к другой, Комната кажется ему бесконечной. Он чувствует себя счастливым, ведь весь мир в его распоряжении. В Комнате есть телевизор, оттуда он узнает о разных «нереальных» вещах. Дома, реки, деревья, машины, кошки, собаки (кроме его игрушечного «Счастливчика») – это всё «нереально», а вот стул, раковина, кровать, микроволновка, всё, что находится в Комнате, всё это реально. По определенным ночам он прячется в шкафу, в своей собственной кровати, потому что приходит Старый Ник. Он приносит продукты и необходимые вещи для жизни. Только он знает код от двери и не собирается выпускать маму с Джеком. Но героиня Ларсон понимает, что сыну нужно знать правду, и он должен увидеть настоящий мир.

Первую часть фильма можно назвать замкнутым триллером, однако потом он становится драмой в открытом мире. Причем сам этот переход очень эмоциональный, сопровождающийся сразу несколькими «сильными» сценами, которые впиваются в душу, заставляя ощущать, как по рукам пробегает дрожь, а на коже появляются мурашки. Настоящее испытание для нервной системы и слёзных желёз. Здесь как раз заметна гениальная игра обоих, и матери и сына. Девятилетний Джейкоб поражает до глубины души, невозможно забыть его лицо, когда он впервые увидел небо. Гениально показан процесс социализации юного мальчика, его общение с людьми и постепенное адаптирование. Еще один ярко запоминающийся момент, демонстрирующий великолепную актерскую игру, был в Комнате, когда мама впервые попыталась объяснить, что у каждой стены есть две стороны (но только не у восьмиугольника). От такой эмоциональной игры обоих, я бы на месте режиссера Леонарда Абрахамсона после слов «стоп, снято», подбежал бы к ним и расцеловал, восхваляя Всевышнего за двух таких талантов в одном фильме. Ясное дело, Бри заслужила награду за главную женскую роль, а вот юный Тремблэ мог вполне получит номинацию, и никто бы ни слова не сказал против. Но, похоже, несмотря на то, что Джейкоб белый, он не достаточно взрослый для «Оскара». Ах, эта возрастная дискриминация.

Очень понравилась антитеза Комнаты и внешнего мира. Точнее, как говорит Джек, космоса. Одно лингвистическое замечание: персонажи всё время называют Комнату словом Room без всякого артикля (как и в названии), что еще раз подтверждает, что Донохью хотела показать Комнату не как какое-то физическое место, а как среду обитания, единственный возможный мир для юного Джека. От этого и противопоставление с другой средой обитания – космосом (Space), так же в таком значении употребляющегося без артикля. И главное задачей режиссера было убедить зрителя, что ничего кроме Комнаты не существует для Джека, показать её бесконечность. А затем уже расширить вселенную, показав Джеку реальный мир. Абрахамсону удачно удается общаться символами со зрителем. Причем со временем Комната как олицетворение всего мира, превращается в символ убежища для шокированного открытием «реального» мира. И убежище это скорее ментальное для мальчика, так как при первом же контакте с незнакомыми людьми, он пытается спрятаться, закрывая руками голову, а затем, когда всё более или менее налаживается, продолжает шептать на ухо маме «Когда мы вернёмся в Комнату?». Похититель, Старый Ник, тут скорее даже не персонаж истории, он просто очередной символ, олицетворение зла, у которого нет лица.

«Комната становится Комнатой, только когда дверь закрыта».

Важнее всего в фильме даже не процесс адаптации мальчика в огромном мире, а его отношения с матерью. Именно эта сюжетная линия является основополагающей. Да, в фильме есть шокирующие моменты, там много символизма и психологии, но самое главное – это чистая, трогательная любовь между сыном и матерью. И огромное спасибо Бри Ларсон и Джейкобу Тремблэ за то, что сделали её незабываемой.