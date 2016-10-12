«Аномализа»: Про каждого из нас

Чарли Кауфман как никто другой в Голливуде умеет формулировать свою точку зрения, какой бы противоречивой она не была, и затем филигранно вписывать её в свои гениальные сценарии, разбавляя их магическим реализмом и депрессивным уклоном. Своим вторым режиссерским проектом Кауфман стилистически продолжает «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 2008 года, выдерживая «Аномализу» в крайне пессимистичных тонах. Однако будет ошибкой назвать работу Чарли мультфильмом (формально, это так, но не в формальностях дело). Кауфман использует кукольную анимацию как очередной оригинальный эксперимент с формой истории о человеке. Ведь только вдумайтесь, показать настоящие и глубокие переживания человека, который страдает от чувства отрешённости и неспособности наладить взаимоотношения с людьми, не использовав по сути ни единого живого актера или актрису, не гениально ли это?

В центре истории типичный кауфманский персонаж по имени Майкл Стоун. Он неуверен в себе, у него проблемы с коммуникабельностью, ему трудно вступать в контакт с людьми (вспомните персонажа Джима Керри из «Вечного сияния чистого разума» или Джона Кьюсака из «Быть Джоном Малковичем»). Майкл Стоун – автор бестселлера, книги, которая рассказывает всё об искусстве общения с клиентом, будь то служба поддержки или отельный бизнес, эта книга помогает всем. Человек с проблемами в общении с людьми написал бестселлер об искусстве общения с людьми, иронично, не правда ли? Он подавлен, отрешен, весь мир Майклу кажется одинаковым. Здесь еще одно гениальное решение Кауфмана: все герои кроме Стоуна говорят одним и тем же голосом (к слову, Майкла озвучивает Дэвид Тьюлис). Все люди для него одинаковые: менеджер отеля, швейцар, даже жена, которой он звонит из отеля, и сын, все говорят одним и тем же голосом. Все вокруг одинаковы.

Кауфман вместе со вторым режиссером Дьюком Джонсоном, помогающим с кукольной анимацией, изобразил всех людей с неким подобием маски на лице, которой он прозрачно дает понять, что у людей не только голос одинаковый. И говоря об этом, возникает такая мысль, что снятие этой самой маски, по Кауфману, означает смерть, ведь сам Майкл во время своего выступления на конференции говорит, что «мы не вечны и об этом часто забывают, приходит смерть, и, кажется, нас и не было… Так что не забывайте улыбаться». Именно для этого нам и нужна эта маска, чтобы подавать признаки жизни, даже такие как фальшивая неискренняя улыбка. Да, знаю, очень пессимистично, но кто скажет, что это неправда?

И вот, стоя в ванной номера отеля, Майкл подходит к зеркалу, заметив, что-то неладное на лице – эту самую маску. Он готовится содрать её с себя, но в самый последний момент слышит чей-то голос, доносящийся из коридора. Другой голос, голос «кого-то еще». Лихорадочно натягивая на себя штаны и набрасывая на тело рубашку, пропуская пуговицы, Стоун выбегает в коридор в надежде отыскать того, кому принадлежит этот голос. В отчаянии он стучит во все номера, пока не встречает её – Лизу (Дженнифер Джейсон Ли), девушку, которой по силе пошатнуть мировоззрение Майкла.

Кроме голоса Лиза запоминается еще розовой прядью волос – явная отсылка к другой истории режиссера, за которую он получил Оскар за лучший сценарий («Вечное сияние чистого разума»). До того, как встретить Лизу, Майкл звонит своей бывшей девушке Белле, в которую был влюблен 10 лет назад. Когда та отвечает, то Майкл не узнает голос Беллы, он просит позвать её к телефону, но голос на другом конце провода отвечает: «Это я, Белла». Одинаковый голос как у всех. Но 10 лет назад, когда Майкл был влюблен в неё, Белла звучала по-другому, а теперь как все. В «Аномализе» Кауфман предлагает любовь как решение, впрочем, как и причину. Это характерно для всего творчества Чарли – любовь разочаровывает и воодушевляет, именно по такому принципу работали его сценарии к «Звериной натуре» 2001 и «Адаптации» 2002. Но именно в «Аномализе» он показывает сам процесс этого пресловутого «разочарования», а не его последствия толкающие героев на различные поступки.

Весь фильм Кауфман задается вопросом «Что значит быть человеком?». Что такое быть живым? И Майкл Стоун его словами отчаянно признается: «Я не знаю». А кто знает? Кто на самом деле знает? Главный герой не может понять, как узнать о том, что такое быть человеком, если вокруг него ничего не меняется, мир не меняется, люди не меняются, а наоборот становятся похожими и все с одинаковыми голосами. Фильм ставит перед зрителем вопрос, от которого невозможно убежать в реальной жизни. Рано или поздно он всех нас догонит.

«Аномализа» – шедевр интроспекции. В психологии этим термином называют метод изучения психических процессов (сознания, мышления) самим лицом, переживающим эти процессы, то есть самонаблюдение. Фактически мы второй раз после «Адаптации» влезли в голову Чарли Кауфмана и воочию увидели то, что его беспокоит больше всего. Это он, а не герой фильма Майкл, страдает от чувства отрешённости и неспособности наладить взаимоотношения с людьми, и поэтому «Аномализа» предельно личное кино, местами смешное, местами печальное, но всегда очень честное. Оно выделяется не только необычной формой, но очень глубокими мыслями, которыми пропитана работа. Безусловно, такое кино не будет иметь кассовый успех или широкое признание зрителей, да и мало кто поймет это творение выдающегося сценариста, а теперь и режиссера. Оно личное, а личное оно, потому что про каждого из нас.

И все же, что значит быть человеком?