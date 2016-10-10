Все уже забыли бабу, которая пела у Шнура про лабутены и внезапно решила, что она звезда, а Шнур немедленно послал ее нахуй?
А ведь первой по этому пагубному пути прошла в 1988 году Жанна Агузарова. То, что она мегазвезда ей совсем не инопланетяне нашептали, а сама Алла Пугачева. Но это не помогло. Хавтан проявил вестхозаветную решительность и солистку выгнал на улицу.
Жанна Хасановна отправилась забивать ноздри кокаином, а группа “Браво” приобрела Валерия Сюткина, с приходом которого на пять лет превратилась в блистательную реинкарнацию квартета “Секрет”.
Жанна Агузарова
Все уже забыли бабу, которая пела у Шнура про лабутены и внезапно решила, что она звезда, а Шнур немедленно послал ее нахуй?
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