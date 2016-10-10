Жанна Агузарова покинула юбилейный тур группы “Браво”, приуроченный к 15-летию коллектива, и со словами “Любовь нельзя купить!” вылетела из Самары, где проходил один из концертов турне, в Москву. По словам певицы, в последнее время она постоянно болеет и [Читать...]

Она теперь обожает употреблять слово, пахнущее, скажем, Нью-Йорком, – “праджект”. И так часто его употребляет, что подмывает спросить, почему бы не сказать “проект” либо “план”? Но зная нрав ее, понимаешь, что надо ценить даже намек с ее стороны [Читать...]

Теперь Жанна именует Россию исключительно “Рашей”, даже в такой мелочи пытаясь быть оригинальной. Кажется она совсем отмороженной, уставшей и странной даже по агузаровским меркам. Но это когда отвечает на вопросы (один из ста). А на концерте в дискотеке [Читать...]

Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова выступит на сцене юбилейного фестиваля «Kubana-2013», который пройдет с 1 по 7 августа на черноморском побережье Краснодарского края. Целые периоды ее биографии окутаны тайной, она тщательно скрывает от журналистов свое происхождение, но эта таинственность [Читать...]

Не так давно на страницах популярной газеты появилось небольшое интервью Ж.Агузаровой, в котором косвенно опровергалась моя информация о том, что эмигрировавшая солистка сов. группы “Браво” живет в доме четы медиков, экспериментирующей на ее мозге. В помянутом интервью экстравагантная [Читать...]