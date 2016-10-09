{ 9 октября 2016 }

миллиардеры

Рубрики: [Фейсбук]  

Один российский миллиардер построил стадион, а другой – Музей русского импрессионизма. Так и хочется одного богача заклеймить позором, а другого назвать новым Третьяковым.
Однако и С. Галицкий, и Б. Минц оба достойны огромного уважения. Потому что существенную часть своих денег они сделали таким образом общим достоянием. И это совершенно потрясающий факт.
По хорошему весь аппарат государственной пропаганды должен безостановочно пиарить таких людей, тех кто открывает музеи, строит школы, стадионы, приюты. Их непрерывно должны осыпать благодарностями и орденами, каждый подросток должен знать именно их имена, а совсем не Абрамовича и Усманова.

Сергей Ключенков


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