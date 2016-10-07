«Это всего лишь конец света»: Возвращение блудного сына

«И вдруг меня охватывает несказанная печаль, которую несёт в себе время, оно течёт и течёт, и меняется, а когда оглянешься, ничего от прежнего уже не осталось. Да, прощание всегда тяжело, но возвращение иной раз еще тяжелее» (Эрих Мария Ремарк).

Семья. Слово, которое всегда обладает эмоциональным окрасом, позитивным или негативным. Её любят, ненавидят, избегают, скучают по ней или испытывают резкую необходимость в её поддержке после продолжительной разлуки. Например, после 12-ти лет, на протяжении которых успешный писатель Луи всячески избегал визитов в родной дом и контактов с его обывателями – братом, сестрой и матерью. К возвращению его побуждает несчастье, он смертельно болен и собирается лично сообщить об этом своей семье. Вот только хватит ли ему сил признаться в этом, сидя со всеми за общим столом, за которым эмоциональных вспышек, вызванных приездом Луи, больше, чем поданных блюд?

Канадец Ксавье Долан, получивший в этом году за фильм Гран-при Каннского кинофестиваля, второй раз взялся за экранизацию пьесы (первый был «Том на ферме» Мишеля Марка Бушара). Теперь он обратился к Жану-Люку Лагарсу, культовому писателю во Франции, чьи театральные пьесы славятся особым построением и сложным синтаксисом. Для Долана тут только один минус – это снова не его оригинальный сценарий, за которые мы его так любим. Но минус единственный, поскольку «Это всего лишь конец света» становится свидетельством зрелости режиссёра. Если в своих первых трёх фильмах Ксавье рассматривал исключительно отношения своих сверстников с родителями, друг с другом и с собой, «Томом на ферме» канадец вышел на новый для себя уровень психологического триллера. В «Конце света» он продолжает углубляться в психологию близких друг для друга людей с различных точек зрения – разлуки, любви, несчастья и почитания. Но принципиально новым режиссерским и сценарным ходом, обуславливающим ту самую зрелость, становится полная диссоциация личностных переживаний Долана и событий в фильме. Он больше не пытается подстраивать историю под себя, причем речь не только о смысловой и идейной нагрузке, мы прекрасно помним, что Ксавье еще и весьма талантливый актёр. «Это всего лишь конец света» – самостоятельная история, полная чувств и мыслей, не стремящихся плясать под дудку режиссёра. Долан доказывает, что умеет оставаться за камерой на протяжении всего фильма (физически и духовно), позволяя героям ленты быть единоличными лицедеями, а самому Ксавье – больше времени уделить непосредственно режиссуре, которая здесь не просто «авторская», она уже почти что слепит отблеском высокого мастерства.

Театральность из пьесы перекочевала и в фильм, который состоит сугубо из продолжительных диалогов, крупных планов на лица и сценической натуралистичности актёров. Их, к слову, всего пять, впервые для Долана это французские актёры, причем огромной величины не только во Франции, но и во всём мире. Протагониста играет Гаспар Ульель, его Луи вечно задумчив и немногословен. Склонную к частым ностальгическим порывам и эмоциональным лирическим отступлениям маму играет великолепная Натали Бай. На её двух остальных детей – дочку Сюзанну (Леа Сейду) и старшего сына Антуана (Венсан Кассель) – приезд брата оказывает куда большее влияние. За 12 лет Сюзанна изменилась до неузнаваемости: набралась дерзости, сделала рукава из татуировок и повзрослела во всех смыслах, она уже не та юная невинная девчонка, что была 12 лет назад. Но всё же брат для неё всегда был и будет неким идеалом, полубогом и просто человеком, на которого она всегда равнялась. Она бережно хранит (как и все в семье) каждое письмо, каждую открытку Луи с поздравлениями, которые он не забывал отправлять вовремя на протяжении всех этих лет (письма были единственной тонкой ниточкой, связывающей Луи с семьёй), она даже впервые накрасилась по такому поводу, лишь бы удержать на себе внимание брата на мгновение дольше. Брутальный и вечно спокойный Антуан (Кассель безусловно лучший в этом фильме, переигрывая своей харизмой и артистизмом абсолютно всех в кадре) волнуется перед приездом младшего брата, он не из тех, кто забывает и прощает. Его скромная жена Катерина (Марион Котийяр в своей одной из самых скромных ролей в карьере) всячески пытается успокоить мужа, который на первый взгляд может показаться чрезмерно грубым, неблагодарным и попросту недружелюбным членом семьи, но на самом деле это вынужденная эмоциональная защита, его маска, скрывающая истинные чувства к брату. Не трудно догадаться, что именно Антуану уход Луи из семьи дался тяжелее. Будучи старшим, он всё равно каким-то образом зависел от младшего, даже прислушивался к нему, боготворил его, а тот взял и бросил их. Антуан первым догадался о сексуальной ориентации Луи, он всегда знал о проблемах младшего, хоть тот ими ни с кем и не делился, ведь таков удел старших братьев – знать. Избегая разговора с братом, высмеивая его «благородный» жест, которым он одарил «нас всех спустя 12 лет», полностью замкнувшись в себе, Антуан и без слов понимает истинную причину визита Луи, для этого оказалось достаточно взглянуть в глаза брату. Достаточно, чтобы возненавидеть его, ведь Антуан единственный, кто понимает, что заболевание Луи – это всего лишь его способ взаимодействовать с другими.

Еще одним неоспоримым преимуществом новой картины Ксавье Долана стало зубодробительное напряжение в кадре, не сбавляющее своих оборотов все полтора часа, что идёт кино. Главная интрига, которая нависает над зрителем подобно кулаку, которым замахнулся один из героев на другого в очередной напряженной сцене фильма, – скажет или не скажет Луи о своей болезни, но благодаря уникальному набору персональных качеств и эмоций каждого героя (возможно, за исключением героини Котийяр), каждый диалог раскаляет обстановку до предела. Сами диалоги, разговоры и даже монологи отличаются постоянной недосказанностью, которую Долан успешно подчёркивает плавным монтажом, сменяющим крупные планы лиц неакцентированными путешествиями камеры по коридору, окну комнаты или голубому небу, символизируя таким образом полёт мысли главного героя. Все то и дело уклоняются от прямого ответа, а сам Луи даже, сам того не замечая, постоянно придерживается негласного правила, согласно которому он на каждый вопрос отвечает лишь тремя словами. Всё это приводит к уникальной систематизации происходящего: по законам художественной композиции в каждой сцене (а как вы помните здесь они театрально длинные), мы наблюдаем за мирной, даже дружелюбной завязкой, которой герои прощупывают почву, а затем следует кульминация, характеризующаяся всплеском чувств и развязка, не имеющая словесной, а иногда и сценарной оболочки. Другими словами, чем завершилась каждая конкретная беседа, мы может узнать лишь из эмоционального послевкусия на своём собственном языке, или же прочитав исход на лицах актёров, плотно натянувших на себя драматические маски.

Это кино, переполнено эмоциями настолько, что порой попросту трудно дышать. Благодаря изобилию крупных планов героев, Ксавье Долан буквально сталкивает их лицом к лицу, а заодно максимально близко приближая их и к зрителям в зале. Музыкальный подбор получился даже агрессивнее, чем обычно у режиссёра: поп-музыка переплетается с классической, порой в качестве фона во время разговора, а иногда и полностью заглушая героев (обычно, когда они кричат). Очень неожиданно было услышать один из главных хитов нулевых – Dragostea Din Tei молдавской группы O-ZONE, например. Но как противоположность громкой музыке и крикам, в фильме проскакивают прекрасные моменты тишины, неожиданные, но очень приятные. Как бы ни казалось на первый взгляд, это кино берёт не именитыми актёрами, а чувственностью, посредством которой они общаются со зрителем. Сделав ставку на эмоциональность, Долан строит невыносимо напряжённую драму, сбивающую дыхание с ритма и приковывающую к экрану так, что не оторваться, даже если за окном начнётся конец света.