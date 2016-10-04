Современные, популярные и стильные актёры: Николай Добрынин и Екатерина Волкова в спектакле «ЦАРСКИЙ ПОДАРОК».

Двадцать лет назад они были молоды и влюблены… Им казалось, что ничего не сможет изменить их отношений, но жизнь распорядилась по своим законам. Судьба разбросала их в разные стороны и закружила в водовороте событий, потихоньку стирая остроту чувств. Прошли годы, но случай вновь заставил её вспомнить о том времени… ОНА решила устроить в честь него приём. ОН и не подозревал – какие загадочные пути позволили им встретиться.

Чем же обернётся эта встреча? Чем закончится эта «игра» для героев сегодня?…

Искренность, юмор, глубокий смысл – отличительные черты этого спектакля, обладающего редким очарованием.

В этом спектакле зритель увидит Николая Добрынина и Екатерину Волкову в совершенно неожиданном амплуа!

Их блистательная игра – несомненно, доставит огромное удовольствие всем театралам! Спешите увидеть эту легкую, добрую, иногда смешную и очень трогательную историю, которая станет для вас по-настоящему царским подарком!!!