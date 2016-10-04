{ 4 октября 2016 }

Любовь по понедельникам

Рубрики: [Анонсы]  [Театр]  

Любовь по понедельникам

Приятная, легкая, комедия «Любовь по понедельникам» — это тонкий юмор, интересные повороты, обескураживающая искренность и женская мудрость.

Обаятельный женатый  бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию.  Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома – безупречна. Но, руководитель предполагает, а  судьба располагает.  В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена.  Неожиданные подмены, виртуозные обманы,  и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.

Позитивный настрой, яркая, динамичная форма действа романтической комедии «Любовь  по  понедельникам» с  прекрасными актёрами театра и кино: Андреем Чернышовым, Вячеславом Разбегаевым, Натальей Бочкарёвой и Марией Добржинской, без сомнения, привлекут внимание любого зрителя!

 

19 октября. Центральный Дом литераторов.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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