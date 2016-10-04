Приятная, легкая, комедия «Любовь по понедельникам» — это тонкий юмор, интересные повороты, обескураживающая искренность и женская мудрость.
Обаятельный женатый бизнесмен по понедельникам навещает свою новую пассию. Он всё предусмотрел, его легенда отсутствия на работе и дома – безупречна. Но, руководитель предполагает, а судьба располагает. В один из дней свидания, на квартиру к влюбленным попадают и старательный подчиненный, и обманутая жена. Неожиданные подмены, виртуозные обманы, и, конечно, настоящая любовь, вовлекают героев в искрометный водоворот смешных и трогательных событий.
Позитивный настрой, яркая, динамичная форма действа романтической комедии «Любовь по понедельникам» с прекрасными актёрами театра и кино: Андреем Чернышовым, Вячеславом Разбегаевым, Натальей Бочкарёвой и Марией Добржинской, без сомнения, привлекут внимание любого зрителя!
19 октября. Центральный Дом литераторов.