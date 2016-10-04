Любовь по понедельникам

Кинокомпания «Всемирные русские студии» приступила к съемкам лирической комедии «Настоящая любовь». Режиссерои сиал Сергей Попов, а главные роли в картине играют Кристина Асмус и Илья Носков. Компанию на съемочной площадке им составят Ольга Тумайкина, Анна Ардова, Анна Уколова, [Читать...]

6 апреля 2012 года в Москве на сцене «Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой» состоится премьера обновленного мюзикла «Любовь и шпионаж». Это все та же тонкая, динамичная, мистическая и загадочная история жизни одной из самых харизматичных женщин [Читать...]

Николай РАСТОРГУЕВ, солист группы “Любэ”: – Это была несчастная любовь – безответная. Мне было лет десять, мы жили в одном дворе, она была моей ровесницей и звали ее Люба. Тогда дворы были другими, было много детворы – мы [Читать...]

Пресс-показ романтической комедии «Любовь от всех болезней» («Supercondriaque») с Дэни Буном в главной роли, снятой им же по собственному сценарию, состоялся в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 12 сентября 2014 года. В фильме снялись Кад Мерад, Алис Поль, Джонатан [Читать...]

2016, Sony В празднике 14 февраля многое не додумано. Или, точнее, передумано. Нет ведь ничего плохого в дарении друг другу дурацких розовых сердечек или калорийных продуктов в виде дурацких розовых сердечек. Ничего плохого нет – но только до [Читать...]