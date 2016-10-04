{ 4 октября 2016 }

Чему нас учит история с 57-й школой?

Рубрики: [Фейсбук]  

Чему нас учит история с 57-й школой? Тому, что образование должно носить сословный характер.
Для одних – “Война и мир” и Фернан Бродель. Для других – “Сын полка” и “Начальная военная подготовка”.
Риск наличия в школе Меерсона легко нейтрализовать уроками Закона Божия с каким-нибудь отцом Андреем, бывшим хоккеистом, который обаятельного учителя истории сможет морально поправить коротким ударом в печень.
А будущих менеджеров по продаже собачьего корма заставлять читать классику и учить тригонометрию – бесхозяйственность и разбазаривание народных средств.
Я вообще не знаю, нужно ли читать книжки современному народному человеку, но вот про “Буратину” конечно должны знать все. Потому что, это прекрасная тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1, отлично зарекомендовавшая себя в Сирии.

Сергей Ключенков


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