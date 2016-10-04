Чему нас учит история с 57-й школой? Тому, что образование должно носить сословный характер.

Для одних – “Война и мир” и Фернан Бродель. Для других – “Сын полка” и “Начальная военная подготовка”.

Риск наличия в школе Меерсона легко нейтрализовать уроками Закона Божия с каким-нибудь отцом Андреем, бывшим хоккеистом, который обаятельного учителя истории сможет морально поправить коротким ударом в печень.

А будущих менеджеров по продаже собачьего корма заставлять читать классику и учить тригонометрию – бесхозяйственность и разбазаривание народных средств.

Я вообще не знаю, нужно ли читать книжки современному народному человеку, но вот про “Буратину” конечно должны знать все. Потому что, это прекрасная тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1, отлично зарекомендовавшая себя в Сирии.